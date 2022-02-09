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Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями

Автор: Styler

Сезонні захворювання, головні болі та проблеми з судинами – всі ці недуги ускладнюють життя і підривають імунітет.

На виручку прийде супер настоянка для зміцнення організму за рецептом тибетських ченців, способом приготування якої поділитися лікар-натуропат Юлія Альошина.

Часник - одна з найдивовижніших рослин. Він багатий вітамінами (B5, B6, C, PP), кальцієм, фосфором, кобальтом, марганцем, міддю, молібденом, селеном і хромом.

Часникова настоянка - джерело корисних речовин (www.pexels.com)

Не дивно, що багато народів беруть його за основу своїх лікарських рецептів. Наприклад, отримала знову зараз популярність часникова вода. Але є свої нюанси, не всім подобається прийом, і запах "після" відповідний.

Як робити тибетську часникову настоянку

350 г часнику потрібно промити та потовкти в дерев'яній ступі. Толкушка теж повинна бути з дерева. Не використовуйте металеві ножі або місткості, інакше може статися небажана хімічна реакція.

200 г часникової маси заливаємо етиловим спиртом (200 мл) з міцністю 70%. Горілку і самогон використовувати не варто.


Приготувати часникову настоянку нескладно вдома (www.pexels.com)

Місткість герметично закриваємо. Струшуємо і залишаємо на 10 днів в темному прохолодному місці.

Через 10 днів за допомогою декількох шарів марлі фільтруємо отриманий настій. Переливаємо в іншу банку, настоюємо ще 3-4 дні.

Тибетські цілителі починають готувати настоянку в фазу Місяця, що росте.

Між прийомами настоянки повинно проходити не менше 3-4 годин. Їсти між прийомами не можна.

Курс можна повторювати раз в 4-5 років.


Скріншот (instagram.com/dr.aleshina)

Що дає один курс прийому?

  • Загальне зміцнення організму та імунітету
  • Очищення судин
  • Позитивний вплив на щитовидну залозу
  • Полегшення роботи серця
  • Цілющий вплив на судини мозку
  • Зменшення головних болів
  • Поліпшення стану м'язів
  • Поліпшення кольору обличчя і стану шкіри

Нагадаємо, що перед прийомом будь-якого засобу необхідно порадитися з вашим лікарем!

Також лікар-натуропат ділилася рецептом смачного зеленого напою для імунітету .

Нагадаємо, що раніше нутрициолог розповіла про продукти, що провокують акне.

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