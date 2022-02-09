Лікар поділилася рецептом супер настоянки за рецептом тибетських цілителів: перевірена тисячоліттями

Часник - одна з найдивовижніших рослин. Він багатий вітамінами (B5, B6, C, PP), кальцієм, фосфором, кобальтом, марганцем, міддю, молібденом, селеном і хромом.

Часникова настоянка - джерело корисних речовин (www.pexels.com)

Не дивно, що багато народів беруть його за основу своїх лікарських рецептів. Наприклад, отримала знову зараз популярність часникова вода. Але є свої нюанси, не всім подобається прийом, і запах "після" відповідний.



Як робити тибетську часникову настоянку



350 г часнику потрібно промити та потовкти в дерев'яній ступі. Толкушка теж повинна бути з дерева. Не використовуйте металеві ножі або місткості, інакше може статися небажана хімічна реакція.



200 г часникової маси заливаємо етиловим спиртом (200 мл) з міцністю 70%. Горілку і самогон використовувати не варто.



Приготувати часникову настоянку нескладно вдома (www.pexels.com)

Місткість герметично закриваємо. Струшуємо і залишаємо на 10 днів в темному прохолодному місці.



Через 10 днів за допомогою декількох шарів марлі фільтруємо отриманий настій. Переливаємо в іншу банку, настоюємо ще 3-4 дні.



Тибетські цілителі починають готувати настоянку в фазу Місяця, що росте.



Між прийомами настоянки повинно проходити не менше 3-4 годин. Їсти між прийомами не можна.



Курс можна повторювати раз в 4-5 років.





Скріншот (instagram.com/dr.aleshina)

Що дає один курс прийому?

Загальне зміцнення організму та імунітету

Очищення судин

Позитивний вплив на щитовидну залозу

Полегшення роботи серця

Цілющий вплив на судини мозку

Зменшення головних болів

Поліпшення стану м'язів

Поліпшення кольору обличчя і стану шкіри

Нагадаємо, що перед прийомом будь-якого засобу необхідно порадитися з вашим лікарем!