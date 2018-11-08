Слідом за Одесою - Київ: сирійський забудовник Аднан Киван нищить історичний центр столиці

Аднан Киван (фото: dumskaya.net)

Будівництво готелю загрожує Андріївській церкві

Всупереч тисячам скарг киян і громадських діячів столиці, сирійський бізнесмен, власник будівельної компанії "Кадорр груп" Аднан Ківан продовжує будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, 14-16. Як пише ForUm, мова йде про восьмиповерховий готель з паркінгом та рестораном. Згідно з проектом, висота майбутнього об'єкта становить 30 м.

Місцеві жителі розповідають, що будівництво охороняють кілька десятків чоловіків міцної статури, яких привезли на територію більше місяця тому. У разі бойкоту будівництва київськими активістами та мешканцями столиці, "тітушки Ківана" будуть давати відсіч.

Раніше громадський активіст Єгор Недашковський звертався до депутатів земельно-містобудівної комісії Київради з проханням розірвати договір зі скандально відомим забудовником.

Ілюстративне фото (for-ua.com)

Головний аргумент - знищення історичного вигляду Андріївського узвозу. Дана ділянка є охоронною зоною, де є чіткі обмеження по будівництву: не вище 12 м.

Крім того, ділянка знаходиться в межах охоронної зони пам'ятки національного та міжнародного значення. В даному районі, за діючою містобудівною документацією, нова забудова заборонена. Більш того, будівництво готелю загрожує Андріївській церкві - об'єкту культурної спадщини ЮНЕСКО.

Ілюстративне фото (for-ua.com)

Проте депутати Київради з фракції пропрезидентської партії цю ініціативу не підтримали.

Нагадаємо, що земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:85:425:0050), на якій йде будівництво, Київрада передала в оренду ПП "Маркон" рішенням №151/3615 від 6 жовтня 2005 року строком на 15 років. Це НП з засновником з офшору ряд ЗМІ пов'язують з екс-заступником голови податкової служби Києва Валерієм Павлюком.

Ілюстративне фото (for-ua.com)

Генпідрядником ПП "Маркон" виступає фірма ТОВ "Кадорр-Україна" скандально відомого сирійського бізнесмена Аднана Кивана.

Земля підприємству була надана для будівництва готельного комплексу "Mercure Andreyevskiy" із закладами громадського харчування та паркінгом. Передача землі під готель на Андріївському узвозі викликала чимало скандалів. Історія боротьби за цю земельну ділянку тягнеться з 2012 року.

Раніше повідомлялося, що в Одесі бізнесмен-забудовник шантажує 500 інвесторів чужого житлового комплексу.