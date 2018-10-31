Зустрічаємо зиму: якої погоди чекати українцям у перший день листопада

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Перший день останнього місяця осені порадує українців теплом

Погода на 1 листопада порадує жителів України. За словами синоптиків, у четвер по всій території країни опадів не передбачається. У більшості областей буде тепло.

На сході в цей день буде сонячно, температура до +14 градусів. Жителів південних областей очікує мінлива хмарність з температурою повітря до +17.

На заході України буде ясно і без опадів. Стовпчик термометра покаже до 22 градуси тепла. Без опадів і в північних регіонах. Правда, тут буде трохи прохолодніше - до 13 градусів.

У центрі країни хмарно з проясненнями, температура до +15.

У Києві 1 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, які до вечора заберуться геть. Температура повітря вдень підніметься не більше, ніж до +14, а ввечері термометри покажуть до +9.

Погода в Україні на 1 листопада (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 1 листопада

У цей день наші пращури зустрічали зиму і проводжали осінь. Якщо 1 листопада буде повна осіння грязюка, то до справжньої зими, вважали предки, залишилося 28 днів. Якщо ж у цей день буде холодно і піде сніг, то весна прийде пізня і холодна, а якщо 1 листопада тепло - у наступному році слід чекати теплу і ранню весну.

Раніше народний синоптик народний синоптик Леонід Горбань розповів, що перші дні листопада 2018 все ще будуть радувати українців погодою, а перший справжній сніг випаде вже в кінці місяця.

А інший народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна