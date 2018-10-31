Встречаем зиму: какой погоды ждать украинцам в первый день ноября

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Первый день последнего месяца осени порадует украинцев теплом

Погода на 1 ноября порадует жителей Украины. По словам синоптиков, в четверг по всей территории страны осадков не предвидится. В большинстве областей будет тепло.

На востоке в этот день будет солнечно, температура до +14 градусов. Жителей южных областей ожидает переменная облачность с температурой воздуха до +17.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Столбик термометра покажет до 22 градуса тепла. Без осадков и в северных регионах. Правда, здесь будет чуть-чуть прохладнее - до 13 градусов.

В центре страны облачно с прояснениями, температура до +15.

В Киеве 1 ноября в течение всего дня небо будет покрыто облаками, которые в вечеру уберутся восвояси. Температура воздуха днем поднимется не более, чем до +14, а вечером термометры покажут до +9.

Погода в Украине на 1 ноября (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 1 ноября

В этот день наши предки встречали зиму и провожали осень. Если 1 ноября будет полная осенняя грязь, то до настоящей зимы, считали предки, осталось 28 дней. Если же в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна придет поздняя и холодная, а если 1 ноября тепло - в следующем году следует ждать теплую и раннюю весну.

Ранее народный синоптик народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первые дни ноября 2018 все еще будут радовать украинцев погодой, а первый настоящий снег выпадет уже в конце месяца.

А другой народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина