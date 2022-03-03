Як вижити у місті під обстрілами: інструкція від Національної поліції

В Національній поліції України розповіли, як і де можна сховатися при обстрілах міста. Також вони пояснили, у яких місцях знаходитися небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Зараз ми з вами живемо в абсолютно нових, незвичних для кожного з нас умовах. Нова реальність змушує нас дбати про свою безпеку прискіпливіше, ніж зазвичай.

Ще тиждень тому ми не могли уявити, що нам колись доведеться писати цю інструкцію жестовою мовою.

Та вважаємо за необхідне розповісти, як організувати укриття вдома.

Ось основні моменти, які дуже важливо запам’ятати, щоб уберегти себе та своє життя:

1. Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.

2. Підвал (не бомбосховище!) – висока ймовірність опинитися під звалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.

3. З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних боїв.

Розберемося із сиренами:

1. Сирена переривиста означає "Увага всім!". Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.

2. Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.

Що робити, якщо до укриття далеко? Організувати безпечне місце у квартирі:

1. Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.

2. Ванна кімната – якщо без газового котла.

Обов’язково:

1. Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.

2. Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.

3. Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:

1. Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі).

2. Запас води – 3л на добу для однієї людини

3. Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).

4. Свисток (можна навіть дитячий).

5. Ліхтарик.

Бережіть себе, друзі!

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