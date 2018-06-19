Вибух у Києві: потерпілому п'ятирічному хлопчику провели складну операцію

Дитина перебуває в реанімації

Лікарі "Охматдиту" провели повну реконструкцію ока п'ятирічного Павлика, який постраждав в результаті вибуху гранати в автомобілі в Києві. Про це повідомляє ТСН.

Дитина разом з трьома дівчатками 8 ,9 і 11 років постраждали від вибуху гранати, яку власник авто залишив у своїй "Волзі" біля багатоповерхового житлового будинку. Більше всього від вибуху постраждав саме Павлик - осколки потрапили йому в обидва ока.

Лікарі повідомили, що дитина зможе бачити, але за зір ще доведеться "поборотися".

Зір дитини буде відновлюватися більш ніж півроку. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації. А інших постраждалих – трьох дівчаток - вже перевели в звичайну палату.

Раніше повідомлялося, що найбільш постраждалий п'ятирічний хлопчик почав виходити з коми.

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