Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибух у Києві: потерпілому п'ятирічному хлопчику провели складну операцію

STYLERLIFE        19.06.2018 - 15:41

Дитина перебуває в реанімації

Лікарі "Охматдиту" провели повну реконструкцію ока п'ятирічного Павлика, який постраждав в результаті вибуху гранати в автомобілі в Києві. Про це повідомляє ТСН.

Дитина разом з трьома дівчатками 8 ,9 і 11 років постраждали від вибуху гранати, яку власник авто залишив у своїй "Волзі" біля багатоповерхового житлового будинку. Більше всього від вибуху постраждав саме Павлик - осколки потрапили йому в обидва ока.

Лікарі повідомили, що дитина зможе бачити, але за зір ще доведеться "поборотися".

Зір дитини буде відновлюватися більш ніж півроку. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації. А інших постраждалих – трьох дівчаток - вже перевели в звичайну палату.

Раніше повідомлялося, що найбільш постраждалий п'ятирічний хлопчик почав виходити з коми.

Люди тонуть мовчки (відео: STYLER.rbc.ua)

"Винні всі": в Тернополі через некомпетентність лікарів померла чотирирічна дитина В Харкові 13-річна дівчинка потрапила в лікарню, отруївшись препаратами для схуднення
Теги: дитина, взрыв, операция
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся