Вибух у Києві: потерпілому п'ятирічному хлопчику провели складну операцію

Дитина перебуває в реанімації
Лікарі "Охматдиту" провели повну реконструкцію ока п'ятирічного Павлика, який постраждав в результаті вибуху гранати в автомобілі в Києві. Про це повідомляє ТСН.
Дитина разом з трьома дівчатками 8 ,9 і 11 років постраждали від вибуху гранати, яку власник авто залишив у своїй "Волзі" біля багатоповерхового житлового будинку. Більше всього від вибуху постраждав саме Павлик - осколки потрапили йому в обидва ока.
Лікарі повідомили, що дитина зможе бачити, але за зір ще доведеться "поборотися".
Зір дитини буде відновлюватися більш ніж півроку. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації. А інших постраждалих – трьох дівчаток - вже перевели в звичайну палату.
Раніше повідомлялося, що найбільш постраждалий п'ятирічний хлопчик почав виходити з коми.
Люди тонуть мовчки (відео: STYLER.rbc.ua)