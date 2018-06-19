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Взрыв в Киеве: пострадавшему пятилетнему ребенку провели сложную операцию

STYLERLIFE        19.06.2018 - 15:41

Мальчик находится в реанимации

Врачи "Охматдета" провели полную реконструкцию глаза пятилетнего Павлика, который пострадал в результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

Ребенок вместе с тремя девочками 8 ,9 и 11 лет пострадали из-за взрыва гранаты, которую владелец авто оставил в своей "Волге" возле многоэтажного жилого дома. Больше всего от взрыва пострадал именно Павлик - осколки попали ему в оба глаза.

Врачи сообщили, что ребенок сможет видеть, но за зрение еще придется "побороться".

Зрение ребенка будет восстанавливаться более чем полгода. Сейчас мальчик находится в реанимации. А других пострадавших – троих девочек - уже перевели в обычную палату.

Ранее сообщалось, что наиболее пострадавший пятилетний мальчик начал выходить из комы.

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Теги: ребенок, взрыв, операция
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