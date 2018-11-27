Вибух "Волги" в Києві: прокуратура прийняла несподіване рішення

Колаж РБК-Україна

Слідчі визначили травми дітей, як легкі тілесні ушкодження

Прокуратура, яка розслідувала справу про вибух гранати РГД-5 в автомобілі "Волга" в червні 2018 року, прийняла несподіване рішення і змінила статтю КК для обвинуваченого. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Прокуратура прибрала з судочинства про вибух гранати на території житлового будинку по вулиці Чорнобильській, 4/56, інформацію про те, що двоє дітей отримали важкі травми і замінила їх на легкі тілесні ушкодження. Таким чином стаття КК, яка інкримінувалася обвинуваченому, господарю автомобіля "Волга", в яку була закладена граната, Михасюку С. Р. була змінена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у дворі житлового будинку вибухнула граната РГД-5, яка була закладена в автомобіль "Волга", який знаходився у дворі. Під час вибуху постраждали четверо дітей, які під час гри зачепили автомобіль. У дітей діагностували важкі ушкодження тіла й втрату органів, осколки потрапили в черепно-мозкову коробку, в ребра і легені.

Один із хлопчиків упав у кому і йому проводили дуже складну операцію, після якої медики повідомили, що у майбутньому у дитини можуть бути проблеми із зором.

Після засідання 21 листопада Святошинського суду, кримінальну справу відправили на дослідування через неправомірне і занижене застосування статті КК для обвинуваченого. Також повідомляється, що постраждалій стороні не було надано можливості ознайомитися з кримінальною справою протягом перших засідань суду, а обвинуваченого випустили під заставу.

Наступне засідання призначено на 27 листопада.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві стався вибух, від якого постраждало четверо неповнолітніх дітей.

А також ми писали про те, що потерпілій п'ятирічній дитині провели складну операцію.

Відео: РБК-Україна