Взрыв "Волги" в Киеве: прокуратура приняла неожиданное решение

Коллаж РБК-Украина

Следователи определили травмы детей, как легкие телесные повреждения

Прокуратура, которая расследовала дело о взрыве гранаты РГД-5 в автомобиле "Волга" в июне 2018 года, приняла неожиданное решение и изменила статью УК для обвиняемого. Об этом сообщали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Прокуратура убрала из судопроизводства о взрыве гранаты на территории жилого дома по улице Чернобыльской, 4/56, информацию о том, что двое детей получили тяжелые травмы и заменила их на легкие телесные повреждения. Таким образом статья УК, которая инкриминировалась обвиняемому, хозяину автомобиля "Волга", в которую была заложена граната, Михасюку С. Р. была изменена.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во дворе жилого дома взорвалась граната РГД-5, которая была заложена в автомобиль "Волга", который находился во дворе. Во время взрыва пострадали четверо детей, которые во время игры зацепили автомобиль. У детей диагностировали тяжелые повреждения тела и потери органов, осколки попали в черепно-мозговую коробку, в ребра и легкие.

Один из мальчиков впал в кому и ему проводили очень сложную операцию, после которой медики сообщили, что в будущем у ребенка могут быть проблемы со зрением.

После заседания 21 ноября Святошинского суда, уголовное дело отправили на доследование по причине неправомерного и заниженного применения статьи УК для обвиняемого. Также сообщается, что пострадавшей стороне не было предоставлено возможности ознакомиться с уголовным делом в течении первых заседаний суда, а обвиняемого выпустили под залог.

Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве произошел взрыв от которого пострадало четверо несовершеннолетних детей.

А также мы писали о том, что пострадавшему пятилетнему ребенку провели сложную операцию.

Видео: РБК-Украина