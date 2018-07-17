"Зупинкою помилився": у Києві на стовпі помітили несподівану тварину (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com/lena1)

У місті на стовпі виявили тварину

У Києві на вулиці Жилянській на одному з ліхтарних стовпів виявили пітона, який обгорнув архітектурний елемент і перебував там, по всій видимості, якийсь час. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У кого втік домашній улюбленець?: на вул. Горького, 54 у Києві виявлено удава", - написали в публікації.

Фото: удав на київському стовпі (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також додали: "Яким чином це чудернацьке створіння потрапило на ліхтарний стовп - загадка. Але на щастя, змія була успішно знята і ізольована від людей. Шановні любителі екстравагантних звірят, тримайте своїх зміїв при собі!".

Користувачі відреагували на відповідний знімок з удавом, здивувавшись подібного факту. Деякі встигли навіть пожартувати.

"Удав, б**ть удав! Я б о**їв, якби побачив його",

"Ніхто тещу не втрачав?",

"Ну добре, що не королівська кобра, удав нешкідливий",

"Зупинкою помилився.. не туди завернув",

"Добре, що не вбили. Тварина ж не просила його заводити. А господар неуважний і безвідповідальний. Завів, будь ласка, стеж",

"Удав рятувався втечею. З одного боку, то задушити дебілів шкода. З іншого, то і жити з ними тяжко. Правильний вибір, інстинктивний", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пізніше стало відомо про те, що знайдена тварина - це королівський удав. Про це повідомили на сторінці Kyiv Animal Rescue Group - команді з порятунку тварин - у Facebook.

"На вулиці Жилянській, 54 на фонарній опорі перехожими було виявлено пітона. Чоловій, який виявив змію, звернувся до Команди порятунку тварин. Прибулий рятувальник зняв тигрового пітона (довжиною близько 2 метрів) з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці. Про факт зняття пітона повідомлена поліція. Зараз пітон переданий приватному фахівцеві на тимчасове утримання. Ми готові повернути змію власнику, якщо він надасть докази того, що змія належить йому і розповість, яким чином вона опинилася на ліхтарі", - сказано в публікації.

Фото: порятунок пітона (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Нагадаємо, в одному з супермаркетів Києва, у Дніпровському районі столиці, був помічений підозрюваний у вбивстві багатьох бездомних тварин - догхантер Олексій Святогор, який знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

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