"Остановкой ошибся": в Киеве на столбе заметили неожиданное животное (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com/lena1)

В городе на столбе обнаружили животное

В Киеве на улице Жилянской на одном из фонарных столбов обнаружили питона, который обвил архитектурный элемент и находился там, по всей видимости, какое-то время. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"У кого сбежал домашний питомец?: на ул. Жилянской, 54 в Киеве обнаружен удав", - написали в публикации.

Фото: удав на киевском столбе (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также добавили: "Каким образом это чудное создание попало на фонарный столб - загадка. Но к счастью, змея была успешно снята и изолирована от людей. Уважаемые любители экстравагантных зверюшек, держите своих змеев при себе!".

Пользователи отреагировали на соответствующий снимок с удавом, удивившись подобному факту. Некоторые успели даже пошутить.

"Удав, б**ть удав! Я бы о**ел, если бы увидел его",

"Никто тещу не терял?",

"Ну благо, что не королевская кобра, удав безобидный",

"Остановкой ошибся.. не туда свернул",

"Хорошо, что не убили. Животина ведь не просила его заводить. А хозяин невнимательный и безответственный. Завел, будь добр, следи",

"Удав спасался бегством. С одной стороны, то задушить дебилов жалко. С другой, то и жить с ними тяжко. Правильный выбор, инстинктивный", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Позже стало известно о том, что найденное животное - это королевский удав. Об этом сообщили на странице Kyiv Animal Rescue Group - команде по спасению животных - в Facebook.

"На улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен питон. Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки. О факте снятия питона уведомлена полиция. В настоящий момент питон передан частному специалисту на временное содержание. Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", - сказано в публикации.

Фото: спасение питона (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Напомним, в одном из супермаркетов Киева, в Днепровском районе столицы, был замечен подозреваемый в убийстве многих бездомных животных - догхантер Алексей Святогор, который находится под круглосуточным домашним арестом.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Акция за запрет производства меха в Украине