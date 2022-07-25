Йодована сіль: експерти назвали всі плюси і мінуси її використання

Без хлориду натрію, а це і є справжня назва солі, відбувається швидке зневоднення клітин, з кісток починає вимиватися кальцій, а серцевий м'яз стає в'ялим і починає набагато гірше ганяти кров по судинах тіла.

Сіль міститься в крові, сльозах і поті людини. І саме вона допомагає стримувати вологу в організмі в спекотні дні.

Користь йодованої солі

Для отримання йодованої солі в процесі очищення в сіль додають водний розчин йоду. Потім відбувається процес випарювання зайвої вологи й кристали йоду щільно зчіплюються з кристалами солі.

Йод необхідний організму людини, бо його нестача викликає захворювання щитовидної залози. Зазвичай це проявляється тьмяністю шкіри, випадання волосся і крихким нігтям. Можуть бути проблеми з концентрацією уваги, пам'яті та розумова відсталість.

Йодовану сіль стали застосовувати при готуванні теж досить давно і вважається, що вживання такої солі благотворно впливає на організм. Організм виробляти йод самостійно не може, значить повинен отримувати його з їжею.

Крім солі йод міститься в морепродуктах, морській капусті. Але і там кількість йоду невелике, тому найоптимальніший варіант у багатьох країнах - йодована сіль.

У свій час вважалося, що йодовану сіль можна замінити морський - нібито в ній цього мікроелемента теж багато. Але насправді немає і між йодованою та морською солі різниці майже немає - тільки смакові якості.

Хвороби і йодована сіль

Дійсно, йодована сіль - найкраща профілактика захворювань щитовидної залози. Але тут є важливі нюанси.

Якщо захворювання вже присутні, то перед вживанням йодованої солі потрібно консультуватися з лікарем обов'язково - чи можна таку сіль, в якій кількості і як часто.

Рекомендована добова доза йодованої солі - 150 мкг, а це всього лише ½ чайної ложки в день.

Ще таку сіль можна застосовувати в медицині - наприклад, інгаляції під час простудних захворювань. Пари солі зміцнюють судини, вбивають шкідливі бактерії на стінках носа.

А ванночки для нігтів з йодованою сіллю допомагають зміцнити нігтьову пластину, зроблять нігті міцними та блискучими.

Шкода йодованої солі

Надлишок йодованої солі в раціоні може призвести до підвищення кров'яного тиску. А це викличе додаткові проблеми в роботі серця, нирок і головного мозку.

А ще надмірна кількість йодованої солі може погіршити захворювання щитовидної залози - тому людям з такими проблемами потрібно строго дотримуватися своєї денної норми.

Не можна вживати таку сіль при підготовці до певних видів лікування раку - це питання потрібно обговорити з лікарем.

Вживання йодованої солі може відбитися і на інших органах людини - ложка солі на добу дуже швидко погіршує здоров'я.

А ще йодована сіль не годиться для консервації - овочі під впливом молекул стають м'якими та втрачають своє природне забарвлення. І такі консерви довго стояти не будуть.

Йодид калію частково руйнується при термічній обробці та випаровується з солі, якщо вона довгий час стоїть відкрита - тому зберігайте йодовану сіль із закритою кришкою.