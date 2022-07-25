Йодированная соль: эксперты назвали все плюсы и минусы ее использования

Без хлорида натрия, а это и есть настоящее название соли, происходит быстрое обезвоживание клеток, из костей начинает вымываться кальций, а сердечная мышца становится дряблой и начинает намного хуже гонять кровь по сосудам тела.

Соль содержится в крови, слезах и поте человека. И именно она помогает сдерживать влагу в организме в жаркие дни.

Польза йодированной соли

Для получения йодированной соли в процессе очистки в соль добавляют водный раствор йода. Потом происходит процесс выпаривания лишней влаги и кристаллы йода плотно сцепляются с кристаллами соли.

Йод необходим организму человека, так как его нехватка вызывает заболевания щитовидной железы. Обычно это проявляется тусклостью кожи, выпадению волос и хрупким ногтям. Могут быть проблемы с концентрацией внимания, памяти и умственная отсталость.

Йодированную соль стали применять при готовке тоже довольно давно и считается, что употребление такой соли благотворно влияет на организм. Организм вырабатывать йод самостоятельно не может, значит должен получать его с пищей.

Кроме соли йод содержится в морепродуктах, морской капусте. Но и там количество йода небольшое, поэтому самый оптимальный вариант во многих странах - йодированная соль.

Одно время считалось, что йодированную соль можно заменить морской - якобы в ней этого микроэлемента тоже много. Но на самом деле нет и между йодированной и морской соли разницы почти нет - только вкусовые качества.

Болезни и йодированная соль

Действительно, йодированная соль - самая лучшая профилактика заболеваний щитовидной железы. Но тут есть важные нюансы.

Если заболевания уже присутствуют, то перед употреблением йодированной соли нужно консультироваться с врачом обязательно - можно ли такую соль, в каком количестве и как часто.

Рекомендованная суточная доза йодированной соли - 150 мкг, а это всего лишь ½ чайной ложки в день.

Еще такую соль можно применять в медицине - например, ингаляции во время простудных заболеваний. Пары соли укрепляют сосуды, убивают вредоносные бактерии на стенках носа.

А ванночки для ногтей с йодированной солью помогают укрепить ногтевую пластину, сделают ногти крепкими и блестящими.

Вред йодированной соли

Избыток йодированной соли в рационе может привести к повышению кровяного давления. А это вызовет дополнительные проблемы в работе сердца, почек и головного мозга.

А еще чрезмерное количество йодированной соли может усугубить заболевания щитовидной железы - поэтому людям с такими проблемами нужно строго придерживаться своей дневной нормы.

Нельзя употреблять такую соль при подготовке к определенным видам лечения рака - этот вопрос нужно обсудить с врачом.

Употребление йодированной соли может отразиться и на других органах человека - ложка соли в сутки очень быстро ухудшает здоровье.

А еще йодированная соль не годится для консервации - овощи под воздействием молекул становятся мягкими и теряют свою естественную окраску. И такие консервы долго стоять не будут.

Йодид калия частично разрушается при термической обработке и выпарывается из соли, если она долгое время стоит открытая - поэтому храните йодированную соль с закрытой крышкой.