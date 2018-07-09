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На Закарпатті прощаються з загиблими на Рівненському полігоні бійцями (фото, відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 15:31
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Троє бійців загинули на полігоні від вибуху міномета

В Закарпатській області прощаються з трьома військовими, які загинули на Рівненському полігоні.

Бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади капітан Тихонівський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 року народження; солдат Власов Дмитро Олегович, навідник міномета першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.; солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер - номер обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р. були уродженцями Закарпаття.

Фото: Загиблі на Рівненському полігоні (ТСН)

В Ужгороді прощаються з військовослужбовцями - командиром мінометної батареї капітаном Валерієм Тихоновським та старшим навідником 1 мінометного взводу мінометної батареї Дмитром Власовим, передає "Вголос".

Відео: Прощання з загиблими (youtube.com/Вголос.Інформаційне агентство)

Церемонія прощання проходить у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі ім. Братів Шерегіїв.

 

Фото: Прощання з загиблими (zakarpattya.net.ua)

На похороні присутні родичі загиблих, військові, волонтери та небайдужі жителі Ужгорода.

 

Фото: Прощання з загиблими (zakarpattya.net.ua)

Поховають бійців на місцевому цвинтарі Кальварії.

 

Фото: Прощання з загиблими (vgolos.com.ua)

Юрія Пишкаря проведуть в останню путь в його рідному місті Перечин Закарпатської області.

Раніше повідомлялося, що 6 липня на Рівненському загальновійськовому полігоні поблизу міста Костопіль під час занять з бойової підготовки вибухнув міномет. Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Теги: военные, Закарпаття, полигон, погибший
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