На Закарпатті прощаються з загиблими на Рівненському полігоні бійцями (фото, відео)

Троє бійців загинули на полігоні від вибуху міномета
В Закарпатській області прощаються з трьома військовими, які загинули на Рівненському полігоні.
Бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади капітан Тихонівський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 року народження; солдат Власов Дмитро Олегович, навідник міномета першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.; солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер - номер обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р. були уродженцями Закарпаття.
Фото: Загиблі на Рівненському полігоні (ТСН)
В Ужгороді прощаються з військовослужбовцями - командиром мінометної батареї капітаном Валерієм Тихоновським та старшим навідником 1 мінометного взводу мінометної батареї Дмитром Власовим, передає "Вголос".
Відео: Прощання з загиблими (youtube.com/Вголос.Інформаційне агентство)
Церемонія прощання проходить у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі ім. Братів Шерегіїв.
Фото: Прощання з загиблими (zakarpattya.net.ua)
На похороні присутні родичі загиблих, військові, волонтери та небайдужі жителі Ужгорода.
Фото: Прощання з загиблими (zakarpattya.net.ua)
Поховають бійців на місцевому цвинтарі Кальварії.
Фото: Прощання з загиблими (vgolos.com.ua)
Юрія Пишкаря проведуть в останню путь в його рідному місті Перечин Закарпатської області.
Раніше повідомлялося, що 6 липня на Рівненському загальновійськовому полігоні поблизу міста Костопіль під час занять з бойової підготовки вибухнув міномет. Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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