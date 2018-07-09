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На Закарпатье прощаются с погибшими на Ровенском полигоне бойцами (фото, видео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 15:31
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Трое бойцов погибли на полигоне от взрыва миномета

В Закарпатской области прощаются с тремя военными, которые погибли на Ровенском полигоне.

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 года рождения; солдат Власов Дмитрий Олегович, наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.; солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г. были уроженцами Закарпатья.

Фото: Погибшие на Ровенском полигоне (ТСН)

В Ужгороде прощаются с военнослужащими - командиром минометной батареи капитаном Валерием Тихоновським и старшим наводчиком 1 минометного взвода минометной батареи Дмитрием Власовым, передает "Вголос".

Видео: Прощание с погибшим (youtube.com/Вголос.Інформаційне агентство)

Церемония прощания проходит в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегииив.

 

Фото: Прощание с погибшими (zakarpattya.net.ua)

На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители Ужгорода.

 

Фото: Прощание с погибшими (zakarpattya.net.ru)

Похоронят бойцов на местном кладбище Кальварии.

 

Фото: Прощание с погибшими (vgolos.com.ua)

Юрия Пишкаря проведут в последний путь в его родном городе Перечин Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что 6 июля на Ровенском общевойсковом полигоне вблизи города Костополь во время занятий по боевой подготовке взорвался миномет. В результате инцидента трое людей погибли, еще девятеро получили ранения различной степени тяжести.

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Теги: военные, Закарпатье, полигон, погибший
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