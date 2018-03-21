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На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:02
Фото: Людина в балаклаві (РБК-Україна)
Фото: Людина в балаклаві (РБК-Україна)

Таке розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА

У Закарпатській області учасникам масових заходів заборонили носити маски і балаклави. Про це повідомляє прес-служба голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Поліція Закарпаття зобов'язана посилити заходи щодо захисту людей під час масових заходів і не допускати до участі громадян у балаклаві, шоломах або з використанням інших засобів маскування особи.

"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів сенсу ховати обличчя, це роблять злодії або хулігани", – заявив Москаль.

З профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати людей з наступною перевіркою на причетність до скоєння злочинів.

Як раніше повідомлялося, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль різко відповів на звинувачення міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином. На черговому засіданні облради політик обурився такими заявками Супрун.

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Теги: Закарпаття
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