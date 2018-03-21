На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы

Такое распоряжение подписал глава Закарпатской ОГА

В Закарпатской области участникам массовых мероприятий запретили носить маски и балаклавы. Об этом сообщает пресс-служба председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Полиция Закарпатья обязана усилить меры по защите людей в ходе массовых мероприятий и не допускать к участию граждан в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут лица от других украинцев, прикрываясь, при этом, патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов смысла прятать лицо, это делают воры или хулиганы", – заявил Москаль.

С профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

Как ранее сообщалось, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль резко ответил на обвинение министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом. На очередном заседании облсовета политик возмутился такими заявками Супрун.