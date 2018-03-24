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У Запоріжжі відкрили пам'ятну дошку В'ячеславу Чорноволу

STYLERLIFE        24.03.2018 - 17:12
Фото: Пам'ятна дошка В'ячеславу Чорноволу (facebook.com/QueenDrop)
Фото: Пам'ятна дошка В'ячеславу Чорноволу (facebook.com/QueenDrop)

Подію приурочили до річниці загибелі політичного діяча

У Запоріжжі відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки видатному державному діячеві В'ячеславу Чорноволу. Про це повідомляє сайт Запорізької державної ради.

У суботу, 24 березня, в Запоріжжі відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу. Подію приурочили до 19-ї річниці з дня смерті державного діяча.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі.

Пам'ятну дошку встановили на фасаді приміщення культурно-ділового центру "Байда", де незадовго до своєї загибелі, в лютому 1999 року В'ячеслав Чорновіл провів зустріч з жителями Запоріжжя.

На урочистий захід з нагоди відкриття пам'ятної дошки прийшли представники обласної та міської влади, народні депутати, ветерани Народного руху України та представники громадських організацій.

"Сьогодні ми вшановуємо видатного громадянина України. В'ячеслав Чорновіл назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній патріот, який своїми діями і вчинками будував суверенну, незалежну, демократичну державу", - зазначив начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Володимир Головешко.

Учасники заходу поклали квіти до меморіалу і вшанували хвилиною мовчання пам'ять В'ячеслава Чорновола, а також всіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність і суверенність України.

Представники різних конфесій провели обряд освячення пам'ятної дошки.

В'ячеслав Максимович Чорновіл народився 24 грудня 1937 року в селі Єрки Київської області. Був відомим українським політичним діячем, дисидентом часів СРСР, журналістом.

В кінці 80-х – початку 90-х років був одним з лідерів українського національно-демократичного визвольного руху. У 1988 році став ідейним засновником Української Гельсінської групи. У 1989 році заснував Народних Рух України.

У березні 1990 року був обраний народним депутатом України. У 2000 році удостоєний звання Героя України.

Нагадаємо, у Борисполі відкрили меморіальну дошку загиблому воїну АТО.

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Теги: Черновол, мемориальная доска, мемориал
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