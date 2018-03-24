В Запорожье открыли памятную доску Вячеславу Черноволу

Событие приурочили к годовщине гибели политического деятеля

В Запорожье состоялось торжественное открытие памятной доски выдающемуся государственному деятелю Вячеславу Черноволу. Об этом сообщает сайт Запорожского государственного совета.

В субботу, 24 марта, в Запорожье состоялось торжественное открытие памятной доски Вячеславу Черноволу. Событие приурочили к 19-й годовщине со дня смерти государственного деятеля.

Напомним, Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе.

Памятную доску установили на фасаде помещения культурно-делового центра "Байда", где незадолго до своей гибели, в феврале 1999 года Вячеслав Черновол провел встречу с жителями Запорожья.

На торжественное мероприятие по случаю открытия памятной доски пришли представители областной и городской власти, народные депутаты, ветераны Народного руха Украины и представители общественных организаций.

"Сегодня мы чествуем выдающегося гражданина Украины. Вячеслав Черновол навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот, который своими действиями и поступками строил суверенное, независимое, демократическое государство", - отметил начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета Владимир Головешко.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память Вячеслава Черновола, а также всех тех, кто погиб в борьбе за независимость и суверенность Украины.

Представители разных конфессий провели обряд освящения памятной доски.

Вячеслав Максимович Черновол родился 24 декабря 1937 года в селе Ерки Киевской области. Был известным украинским политическим деятелем, диссидентом времен СССР, журналистом.

В конце 80-х – начале 90-х годов был одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения. В 1988 году стал идейным основателем Украинской Хельсинской группы. В 1989 году основал Народных Рух Украины.

В марте 1990 года был избран народным депутатом Украины. В 2000 году удостоен звания Героя Украины.

Напомним, в Борисполе открыли мемориальную доску погибшему воину АТО.