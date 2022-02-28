Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкція

Росія напала на Україну 24 лютого. В умовах війни важливо дотримуватися інформаційної безпеки.
Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував коротку інструкцію, як захистити себе при використанні месенджерів.
Як захистити себе при використанні месенджерів (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)
Українці, будьте уважні і не дайте нікому себе обдурити!
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.
Також ми писали, що українцям пояснили, як правильно поводитися на блокпостах.
Крім того, українців закликають видалити російські програми, оскільки можлива передача даних.