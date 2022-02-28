RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як захистити себе при використанні месенджерів: інструкція

Автор: Марина Настевич

Росія напала на Україну 24 лютого. В умовах війни важливо дотримуватися інформаційної безпеки.

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував коротку інструкцію, як захистити себе при використанні месенджерів.

Дотримуйтесь наступних правил:

  • Діліться конфіденційною інформацією тільки з тими, кому ви довіряєте. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тою, за кого він себе видає, зателефонувавши або попросивши голосове повідомлення;
  • Ніколи і нікому не надавайте коди підтвердження SMS - навіть якщо ви знаєте цих людей, і включіть двоетапну перевірку, щоб додатково захистити свій обліковий запис;
  • Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю та хто може додавати вас до груп;
  • Двічі перевіряйте точність пересланих повідомлень;
  • Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату;
  • Скаржтеся на будь-які контакти, які здаються шахрайськими або з яких посилають загрози або інші небезпечні повідомлення.

Як захистити себе при використанні месенджерів (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)

Українці, будьте уважні і не дайте нікому себе обдурити!

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.

Також ми писали, що українцям пояснили, як правильно поводитися на блокпостах.

Крім того, українців закликають видалити російські програми, оскільки можлива передача даних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна