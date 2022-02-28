Как защитить себя при использовании мессенджеров: инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. В условиях войны важно соблюдать информационную безопасность.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал краткую инструкцию, как защитить себя при использовании мессенджеров.
Как защитить себя при использовании мессенжеров (https://t.me/CenterCounteringDisinformation)
Украинцы, будьте внимательны и не дайте никому себя обмануть!
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как сопротивляться колоннам врага.
Также мы писали, что украинцам объяснили, как правильно вести себя на блокпостах.
Кроме того, украинцев призывают удалить российские приложения, поскольку возможна передача данных.