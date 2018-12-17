"Совок": кияни обурюються новими "надсучасними" світлофорами

Колаж РБК-Україна

Нові світлофори просять пішоходів "зачекати"

У Києві на наземному пішохідному переході від "червоного" корпусу Національного університету імені Шевченка до парку імені Шевченка встановили нові світлофори - вони містять табло інформування про спрацювання з написом "Чекайте". Про це повідомляє комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" у Facebook.

Так виглядає кнопка київського світлофора (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)

"Зворотній зв’язок про спрацювання світлофору у викличному режимі, "з кнопкою" – важливий елемент безпеки для пішоходів, адже зелений сигнал світлофора з’являється не відразу, а у відповідній фазі роботи світлофорного об’єкту", - ідеться в повідомленні підприємства.

Кнопка виклику світлофора в європейському місті (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)

У мережі дивуються: як у центрі сучасного європейського міста може бути такий "совок"?

Користувачі мережі обурені дизайном даної кнопки - вони називають таке рішення застарілим і припускають, що це черговий "тендер", який виграв син якогось чиновника.

"Вартість такої кнопки буде як у скляних павільйонів за 300 тис грн?", - обурюється Сергій Кузьменко.

"Назад в минуле", - жартує Марія Солодко.

"Ребята, ну если вы делаете полезное нужное, делайте красиво, ну совок же", - пише Igor Bagnyuk.

Скриншот посту (facebook.com/pg/kyivtrafficmanagement)

Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" зазначає, що нові викличні кнопки – українського виробництва і є експериментальними. Наразі вони працюють у тестовому режимі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві подовжили лінії швидкісного трамваю.

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