"Совок": киевляне возмущены новыми "сверхсовременными" светофорами

Коллаж РБК-Украина

Новые светофоры просят пешеходов "подождать"

В Киеве на наземном пешеходном переходе возле "красного" корпуса Национального университета имени Шевченко установили новые светофоры - они содержат табло информирования о срабатывании с надписью "Ждите". Об этом сообщает коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

Так выглядит кнопка киевского светофора (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)

"Обратная связь о срабатывании светофора в вызывающем режиме, "с кнопкой" – важный элемент безопасности для пешеходов, ведь зеленый сигнал светофора появляется не сразу, а в соответствующей фазе работы светофорного объекта", - говорится в сообщении предприятия.

Кнопка вызова светофора в европейском городе (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)

В сети удивляются: как в центре современного европейского города может быть такой "совок"? В частности пользователи возмущены дизайном данной кнопки - они называют такое решение устаревшим и предполагают, что это очередной "тендер", который выиграл сын какого-то чиновника.

"Стоимость такой кнопки будет как в стеклянных павильонов за 300 тыс. грн?" - возмущается Сергей Кузьменко.

"Назад в прошлое", - шутит Мария Сладко.

"Ребята, ну если вы делаете полезное нужное, делайте красиво, ну совок же", - пишет Игорь Багнюк.

Скриншот поста (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" отмечает, что новые вызывные кнопки – украинского производства и являются экспериментальными. Сейчас они работают в тестовом режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве продлили линии скоростного трамвая.

Также сообщалось, что в этом году Киев приобрел 78 единиц коммунальной техники, чтобы быстрее убирать улицы от снега.

Видео: РБК-Украина