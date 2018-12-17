"Совок": киевляне возмущены новыми "сверхсовременными" светофорами

Новые светофоры просят пешеходов "подождать"
В Киеве на наземном пешеходном переходе возле "красного" корпуса Национального университета имени Шевченко установили новые светофоры - они содержат табло информирования о срабатывании с надписью "Ждите". Об этом сообщает коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" в Facebook.
Так выглядит кнопка киевского светофора (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)
"Обратная связь о срабатывании светофора в вызывающем режиме, "с кнопкой" – важный элемент безопасности для пешеходов, ведь зеленый сигнал светофора появляется не сразу, а в соответствующей фазе работы светофорного объекта", - говорится в сообщении предприятия.
Кнопка вызова светофора в европейском городе (фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/)
В сети удивляются: как в центре современного европейского города может быть такой "совок"? В частности пользователи возмущены дизайном данной кнопки - они называют такое решение устаревшим и предполагают, что это очередной "тендер", который выиграл сын какого-то чиновника.
"Стоимость такой кнопки будет как в стеклянных павильонов за 300 тыс. грн?" - возмущается Сергей Кузьменко.
"Назад в прошлое", - шутит Мария Сладко.
"Ребята, ну если вы делаете полезное нужное, делайте красиво, ну совок же", - пишет Игорь Багнюк.
Скриншот поста (facebook.com/kyivtrafficmanagement)
Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" отмечает, что новые вызывные кнопки – украинского производства и являются экспериментальными. Сейчас они работают в тестовом режиме.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве продлили линии скоростного трамвая.
Также сообщалось, что в этом году Киев приобрел 78 единиц коммунальной техники, чтобы быстрее убирать улицы от снега.
Видео: РБК-Украина