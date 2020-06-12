Зміїне свято: що не можна робити і головні прикмети дня

Наші предки вірили, що в цей день змії виползали з нір
Яке сьогодні свято. 12 червня наші предки називали Зміїним. У народному календарі 12 червня — Ісаакій-змійовик, Ісакієв день. Покровителем цього дня вважається преподобний Ісаакій, ігумен обителі Далматської.
Православні відзначають день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника. Під час гонінь в Константинополі був кинутий у яр через прохання не катувати віруючих. Ісаакій передбачив імператору, що той помре швидкої смертю. Так і сталося. В цей день не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.
У давнину вважалося, що всі змії 12 червня виповзають на землю з печер і нір, куди ховалися минулої осені з настанням холодів. У цей день намагалися в ліс не ходити: змії йдуть поїздом на свої весілля і кожного зустрічного готові жалити без милосердя.
Також існувало повір'я, що люди, народжені в цей день можуть зцілювати від зміїних укусів.
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Автор: Людмила Жукова