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Змеиный праздник: что нельзя делать и главные приметы дня

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 06:02
Змеиный праздник: что нельзя делать и главные приметы дня
Праздник 12 июня (коллаж РБК-Украина)

Наши предки верили, что в этот день змеи выползали из нор

Какой сегодня праздник. 12 июня наши предки называли Змеиным. В народном календаре 12 июня — Исаакий-змеевик, Исакиев день. Покровителем этого дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.

Православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника. Во время гонений в Константинополе был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло. В этот день нельзя врать, ругаться и выполнять тяжелую работу.

В старину считалось, что все змеи 12 июня выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.

Также существовало поверье, что люди рожденные в этот день могут исцелять от змеиных укусов.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.
  • Убивать пресмыкающихся в этот день – плохая примета – к неудачам и болезням.
  • Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя убивать змей - случится несчастье.
  • В этот день нельзя ругаться и делать тяжелую работу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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