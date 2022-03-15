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Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз

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Вівторок 15 березня 2022 21:17
Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз Маркус Ям зняв дуже емоційний момент (фото: twitter.com/yamphoto)
Автор: Дмитрий Войналович

Закордонний кореспондент і фотожурналіст Los Angeles Times Маркус Ям, який зараз перебуває в Україні, показав світу, що російські окупанти зробили з Ірпенем.

І хоч Маркус щодня публікує у Twitter жахливі кадри розбитого українського міста, але один із останніх його знімків зараз розлетівся по усьому світу. І на це фото, пишуть користувачі соцмереж з різних куточків планети, дивитися без сліз неможливо.

Мова йде про фотографію, зроблену, як написав Ям, "у 18 день російського вторгнення".

На цій світлині чоловік втішає наляканого після бомбардування в Ірпені пса, який через страх не може рухатися.

Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз

Наляканий пес не може рухатися (фото: twitter.com/yamphoto)

Відомо, що чоловіка, який притулився до собаки, намагаючись втішити і розворушити чотирилапого, звати Андрій Кулик.

Світлину уже перепостили у своїх акаунтах тисячі людей - від журналістів до зоозахисників усього світу.

Додамо, що того ж дня Ям зняв ще фото, на яких показані біль і розпач людей, які втратили домівки через дії російських окупантів, а також розбите армією РФ мирне місто.

Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до слізЦе фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до слізЦе фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз

Жителі Ірпеня (фото: twitter.com/yamphoto)

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.

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