В Одеському зоопарку купали слониху Венді: діти були в захваті (відео)

Колаж РБК-Україна

Венді стала справжньою зіркою водних шоу в зоопарку Південної Пальміри

В Одеському зоопарку скупали слониху Венді. Судячи з поведінки 39-річної слонихи, для неї це публічне купання - гра. Про це повідомляє "Громадське радіо".

"Я хотіла подивитися на купання слона. Я давно про це знала від подруг, я дуже просила батьків, і сьогодні, нарешті, сюди потрапила", - каже 9-річна Софія, яка стала свідком купання слонихи.

Купання Венді в зоопарку тривають 10-20 хвилин. Протягом цього часу слониха встигає випити кілька відер води і облити себе з хобота. А потім - позує перед глядачами.

"В кінці вона обов'язково починає плюватися водою і брудом або на співробітника зоопарку, або в публіку, яка збирається. Вона, мабуть, так показує, що все, я вже накупалася, натанцювалася, і вона хоче в кінці пожартувати. Це взагалі її стиль, її характер в цьому", - говорить директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

В Одеському зоопарку в спеку купають слона

Ігор стверджує, що таке шоу - єдине в Україні. І це при тому, що Венді аж ніяк не ручна слониха.

"Вона небезпечна. До неї можна підійти і погладити, але при цьому вона дуже любить публіку. Вона розуміє, що таке публіка, вона розуміє, що на неї дивляться, це їй подобається, вона любить увагу, вона любить бути в центрі", - зазначив Бєляков.

Серед глядачів було більше дітей. Наприклад, Кіра слониху побачила вперше, і відразу стала свідком водного шоу.

"Мені сподобалося, як слон оббризкав людей. Тому було дуже цікаво спостерігати", - каже дівчинка.

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Відео: РБК-Україна