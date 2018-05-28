Елтон Джон прилетів до Києва (фото)

Артист приїхав в Україну в рамках благочинної акції

Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон прилетів у Київ. Тут він буде спеціальним гостем на Кураж Базарі, під час якого пройде благодійна акція "День з Елтоном Джоном". Зазначимо, що сер Елтон є активним борцем з епідемією ВІЛ/Сніду.

Організатори заходу повідомляють, що приїзд світової знаменитості буде головною фішкою події.

Фото: Елтон Джон приїхав в Київ (ukrinform.ru)

Зазначимо, що Елтон Джон приїхав в Україну на запрошення Фонду Олени Пінчук.

Організатори Кураж Базару повідомляють, що всі гроші, виручені на ярмарку, будуть спрямовані на створення центру по боротьбі з ВІЛ. Вхід на захід коштує 100 грн.

Зазначимо, що перед цим сер Елтон Джон звернувся до українців. Відео опубліковано на сторінці Кураж базар Instagram.

Як раніше повідомлялося, Елтон Джон заявив про закінчення кар'єри.

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