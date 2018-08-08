Річард Гір у 69 років знову стане батьком

Кадр з фільму "Порочна пристрасть" (YouTube / FILMSTER)

Актор чекає другу дитину

Знаменитий американський актор, зірка Голлівуду Річард Гір вдруге стане батьком. Про це повідомляє іспанське видання ABC.

68-річний актор і його 35-річна дружина - підприємниця Алехандра Сільва з Іспанії чекають дитину.

У квітні 2018 року Гір узаконив свої чотирирічні відносини з Алехандрою на цивільній церемонії в Іспанії. Через місяць пара відсвяткувала радісну подію з друзями та родиною в будинку в Нью-Йорку.

"Я найщасливіша людина у всесвіті, як по-іншому?" - заявив Гір після весілля з Алехандрою.

Де саме народиться дитина - в Іспанії чи у США, - поки невідомо.

Варто відзначити, що зараз вагітна дружина Гіра проводить більшу частину часу саме в Іспанії.

У актора і його дружини вже є діти від попередніх шлюбів. У Гіра є 18-річний син Гомер від колишньої дружини Кері Лоуелл, з якою актор прожив 11 років. А Алехандра виховує п'ятирічного сина Альберто. За даними ЗМІ, Алехандра є колишньою дружиною італійського мільярдера.

31 серпня голлівудському акторові виповнюється 69 років. Річард Гір зіграв ролі в таких легендарних фільмах, як "Красуня" 1990 року, в якому також зіграла Джулія Робертс, "Хатіко: найвірніший друг" (2009 рік), "Первісний страх" (1996 рік), "Чикаго" (2002 рік), "Дні жнив" (1978 рік) і багатьох інших.

Нагадаємо, в минулому році пристрасний поцілунок Річарда Гіра і його коханої на червоній доріжці "підірвав" мережу.

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