Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим

На "Дитячій новій хвилі" виступить учасниця Голос.Діти

Учасниця шоу Голос.Діти, 12-річна українка Ева Льопа вирушила на фінал російського конкурсу молодих виконавців "Дитяча нова хвиля 2018", який пройде в анексованому Росією Криму 31 травня та 1 червня.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram юна співачка поділилася фотографіями з окупованої Ялти.

Скріншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скріншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скріншот поста (facebook.com/evaliopa)

Скріншот поста (facebook.com/evaliopa)

На сайті російського конкурсу в розділі про конкурсантів опублікована інформація про Єву.

Скріншот (newwavejunior.eu/konkursanti)

Відео: Єва Льопа. Півфінал Дитячої Нової Хвилі 2018 (YouTube/kids' music)

Відео: Єва Льопа - "Не забувай" – вибір наосліп – Голос. Діти 4 сезон (YouTube/Голос країни)

Варто зазначити, що учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.

"Ваш чудовий проект об'єднав в сонячному Артеку велику творчу команду – визнаних метрів естрадного мистецтва і юних виконавців з Росії та інших країн, став одним з найбільш затребуваних і перспективних починань у сфері міжнародного культурного, гуманітарного співробітництва, а головне, подарував дітям прекрасну можливість проявити свій талант, зробити крок до вершин музичного Олімпу", - написав Путін.

Скріншот (kremlin.ru)

До речі, в мережі показали жалюгідний стан пляжів в окупованому Севастополі.

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