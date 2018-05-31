Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим

STYLERЗірки        31.05.2018 - 19:52
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

На "Дитячій новій хвилі" виступить учасниця Голос.Діти

Учасниця шоу Голос.Діти, 12-річна українка Ева Льопа вирушила на фінал російського конкурсу молодих виконавців "Дитяча нова хвиля 2018", який пройде в анексованому Росією Криму 31 травня та 1 червня.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram юна співачка поділилася фотографіями з окупованої Ялти.

Скріншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скріншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скріншот поста (facebook.com/evaliopa)

Скріншот поста (facebook.com/evaliopa)

На сайті російського конкурсу в розділі про конкурсантів опублікована інформація про Єву.

Скріншот (newwavejunior.eu/konkursanti)

Відео: Єва Льопа. Півфінал Дитячої Нової Хвилі 2018 (YouTube/kids' music)

Відео: Єва Льопа - "Не забувай" – вибір наосліп – Голос. Діти 4 сезон (YouTube/Голос країни)

Варто зазначити, що учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.

"Ваш чудовий проект об'єднав в сонячному Артеку велику творчу команду – визнаних метрів естрадного мистецтва і юних виконавців з Росії та інших країн, став одним з найбільш затребуваних і перспективних починань у сфері міжнародного культурного, гуманітарного співробітництва, а головне, подарував дітям прекрасну можливість проявити свій талант, зробити крок до вершин музичного Олімпу", - написав Путін.

Скріншот (kremlin.ru)

До речі, в мережі показали жалюгідний стан пляжів в окупованому Севастополі.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму (відео: STYLER.rbc.ua)

"Стартують по-багатому": в мережі показали готовність пляжів Криму до нового сезону (фото) "Це марш у минуле": в мережі показали знімки сумного випускного в Криму (фото)
Теги: Крым, украинка, Голос. Діти
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top