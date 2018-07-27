Помер відомий радянський режисер

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Режисер документального кіно помер у віці 86 років

У Росії помер радянський режисер документального кіно Ігор Бєляєв. Йому було 86 років. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Союз кінематографістів.

"Ігор Бєляєв помер на 87-му році життя. Прощання пройде в Будинку кіно", - сказано в повідомленні.

Ігор Бєляєв народився 17 квітня 1932 року. Закінчив юридичний факультет МГУ імені Ломоносова і режисерські курси Театрального училища імені Щукіна.

Фото: Ігор Бєляєв (tvmuseum ru)

За свою кар'єру Бєляєв створив близько 100 документальних фільмів.

У 1984 році режисер був удостоєний Державної премії СРСР за документальний телевізійний фільм "Єгор Іванович" та роботи з телециклу "Сільські повісті". У 1997-му Бєляєв отримав почесне звання заслуженого діяча мистецтв Росії.

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