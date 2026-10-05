Баба Нягре: давній десерт із Молдови, який випікають у чавунній формі

Інгредієнти

8 яєць

280 г цукру

16 г ванільного цукру

280 г борошна

15 г соди

160 г соняшникової олії

20 г горілки

200 г кефіру

400 г молока.

Як приготувати бабу Нягре

Перед початком приготування всі продукти потрібно дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

У великій мисці з'єднайте яйця, цукор і ванільний цукор. Перемішайте, після чого додайте борошно та соду.

Далі по черзі вливайте соняшникову олію, горілку та кефір. Після кожного додавання ретельно перемішуйте масу.

Молоко вливайте поступово, у 3-4 етапи, щоразу добре перемішуючи. У результаті має вийти досить рідке тісто - приблизно такої консистенції, як для млинців.

Для випікання потрібна саме чавунна форма. Змастіть її соняшниковою олією та присипте дно борошном. Вилийте тісто у форму й накрийте її подвійним шаром фольги.

Випікайте десерт 1,5 години при температурі 200 градусів. Потім зменшіть температуру до 150 градусів і залиште ще на 1,5 години.

Перед тим як діставати готову бабу з форми, обережно пройдіться ножем уздовж країв. Потім полийте краї 2-3 столовими ложками молока - після цього випічку буде легше вийняти.

Готову бабу нарізайте спочатку вертикально, а потім горизонтально. Такий спосіб нарізання дозволяє краще роздивитися її характерну пористу структуру.

Чи можна такий десерт дітям

Користувачі в коментарях запитали авторку рецепта, чи можна давати цей десерт дітям, адже до тіста додають горілку.

Під час тривалого випікання частина алкоголю випаровується. Етанол випаровується приблизно при 78 градусів, а бабу Нягре випікають загалом 3 години. Водночас це не означає, що після випікання алкоголь зникає повністю.