Баба Нягре: давний десерт из Молдовы, который пекут в чугунной форме

Ингредиенты

8 яиц

280 г сахара

16 г ванильного сахара

280 г муки

15 г соды

160 г подсолнечного масла

20 г водки

200 г кефира

400 г молока.

Как приготовить бабу Нягре

Перед началом приготовления все продукты нужно извлечь из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

В большой миске соедините яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте, после чего добавьте муку и соду.

Далее поочередно вливайте подсолнечное масло, водку и кефир. После каждого добавления тщательно перемешивайте массу.

Молоко вливайте постепенно, в 3-4 этапа, каждый раз хорошо перемешивая. В результате должно получиться достаточно жидкое тесто - примерно такой консистенции, как для блинов.

Для выпечки необходима именно чугунная форма. Смажьте подсолнечным маслом и присыпьте дно мукой. Вылейте тесто в форму и накройте его двойным слоем фольги.

Выпекайте десерт 1,5 часа при 200 градусов. Затем убавьте температуру до 150 градусов и оставьте еще на 1,5 часа.

Перед тем как доставать готовую бабу из формы, осторожно пройдитесь ножом вдоль краев. Затем полейте края 2-3 столовыми ложками молока - после этого выпечку будет легче вынуть.

Готовую бабу нарезайте сначала вертикально, а затем горизонтально. Такой способ нарезки позволяет лучше рассмотреть ее характерную пористую структуру.

Можно ли такой десерт детям

Пользователи в комментариях спросили авторку рецепта, можно ли давать этот десерт детям, ведь к тесту добавляют водку.

При длительном выпекании часть алкоголя испаряется. Этанол испаряется примерно при 78 градусах, а бабу Нягре выпекают в общей сложности 3 часа. В то же время, это не означает, что после выпекания алкоголь исчезает полностью.