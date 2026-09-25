Десерт до кави на вихідні: бананові пончики з шоколадом за 15 хвилин (відео)

Інгредієнти

Для тіста:

2 стиглих банани

1 яйце

50 г коричневого цукру

пів ч. л. кориці

пів ч. л. меленого сушеного імбиру

50 г вершкового масла або рослинної олії

130 г борошна

1 ч. л. розпушувача

пів ч. л. ванільного цукру або ванілі

дрібка солі

шоколадні дропси або подрібнений шоколад - за смаком

Для глазурі:

3 ст. л. цукрової пудри

1-2 ст. л. молока

пів ч. л. кориці

3 ст. л. коричневого цукру

Як приготувати бананові пончики

Стиглі банани розімніть виделкою до однорідного пюре. Додайте яйце, коричневий цукор, корицю, мелений імбир, ваніль та дрібку солі. Перемішайте до однорідності.

Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію. Потім всипте борошно, змішане з розпушувачем, і перемішайте тісто. Наприкінці додайте шоколадні дропси або подрібнений шоколад.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок або звичайний пакет із відрізаним кінчиком. Наповніть ним форму для пончиків приблизно на дві треті висоти.

Випікайте пончики при температурі 180 градусів приблизно 15-18 хвилин. Вони мають підрум'янитися.

Для глазурі змішайте цукрову пудру з молоком, додаючи його поступово, щоб отримати злегка рідку консистенцію. В окремій ємності поєднайте коричневий цукор із корицею.

Готові пончики охолодіть, занурте верхівкою в глазур, а потім одразу в суміш коричневого цукру та кориці.