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Смачно 30 серпня 2026, 17:27

Херсонські "голі" помідори: готуються добу, а зникають зі столу за хвилини

Ця проста закуска виходить настільки ароматною, що однієї банки буде мало
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Мариновані помідори з часником, зеленню та спеціями (фото згенероване ШІ)
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Помідори без шкірки, багато ароматної зелені, часник і кисло-солодкий маринад - така закуска чудово доповнить звичайну домашню вечерю.

Styler розповідає, як приготувати херсонські «голі» помідори, які можна їсти вже наступного дня.

Що вам знадобиться

Для цієї закуски знадобляться звичайні сезонні помідори, свіжа зелень та кілька простих спецій. Особливий смак дає маринад із правильним співвідношенням солі, цукру та оцту.

Інгредієнти:

  • помідори - 1 кг;
  • часник - 1 головка;
  • кріп і петрушка - 1 великий пучок;
  • чорний перець горошком - 10-12 шт.;
  • лавровий лист - 2 шт.

Для маринаду на 1 л води:

  • вода - 1 л;
  • цукор - 4 ст. л.;
  • сіль - 2 ст. л.;
  • оцет 9% - 3 ст. л.

Як приготувати

На кожному помідорі зробіть хрестоподібні надрізи. Залийте овочі окропом на 2-3 хвилини, після чого одразу перекладіть у крижану воду. Зніміть шкірку.

Кріп і петрушку дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес та перемішайте із зеленню.

Для маринаду закип'ятіть воду із сіллю та цукром. Проваріть приблизно хвилину, зніміть із вогню та додайте оцет. Залиште маринад повністю охолонути.

У чисту банку викладайте шарами помідори та суміш зелені з часником. Додайте лавровий лист і чорний перець горошком.

Залийте все холодним маринадом до самого верху та закрийте банку кришкою.

Поставте помідори в холодильник щонайменше на 24 години.

Через добу закуску вже можна подавати до столу. Проте фудблогерка Мирослава Пекарюк зауважує: якщо ви дасте помідорам настоятися довше, вони стануть ще ароматнішими та краще просочаться маринадом.

Раніше ми розповідали, які заготовки на зиму у банках можна приготувати із перезрілих овочів.

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