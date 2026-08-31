Як закрити помідори, щоб усі просили рецепт: додайте цей фрукт

Як приготувати помідори зі сливами

Для рецепта знадобляться стиглі, але не надто м’які помідори та сливи. Їх потрібно добре вимити й підготувати банки.

Інгредієнти на 4 банки по 1 л:

1,5 кг помідорів

приблизно 1 кг слив

4 крупні зубчики часнику

4 гілочки базиліку

трохи петрушки

8 горошин духмяного перцю

близько 24 горошин суміші перців

4 лаврові листки.

Для маринаду на 2 л води:

60 г солі (2 столові ложки)

100 г цукру (4 столові ложки)

60 мл оцту (4 столові ложки).

Приготування

На дно кожної літрової банки покладіть по одному великому зубчику часнику, гілочці базиліку, трохи петрушки, дві горошини духмяного перцю та приблизно шість горошин суміші перців.

Після цього викладайте помідори та сливи у банки, чергуючи їх між собою. Не потрібно щільно утрамбовувати плоди - залиште достатньо місця для маринаду.

Окремо приготуйте маринад. У двох літрах води розчиніть сіль і цукор, додайте оцет та поставте суміш на вогонь. Доведіть маринад до кипіння.

У кожну банку покладіть лавровий лист і залийте плоди гарячим маринадом.

Як стерилізувати заготовку

Дно великої каструлі застеліть рушником і поставте туди банки. Налийте воду так, щоб вона доходила приблизно до плічок банок, і стерилізуйте їх протягом 10 хвилин після нагрівання води.

Обережно дістаньте банки, закрутіть кришками та переверніть догори дном. Накрийте їх рушником або ковдрою й залиште до повного охолодження.

Після цього банки можна перенести у прохолодне місце для зберігання.

Який смак мають помідори зі сливами

Поєднання овочів і фруктів робить цю заготівлю незвичайною. Помідори виходять із приємною кисло-солодкою ноткою, а спеції додають маринаду насиченого аромату.

За бажанням рецепт можна трохи змінювати: наприклад, додати більше часнику або цибулю. Але навіть у базовому варіанті помідори зі сливами можуть стати цікавою альтернативою звичним зимовим консерваціям.

Чи можна закривати сливи з кісточками

Так, сливи для консервації можна залишати цілими, не виймаючи кісточки. Це підтверджує американський National Center for Home Food Preservation (NCHFP): у рецепті консервування слив допускається використання цілих плодів, а якщо сливи розрізають навпіл, тоді кісточки рекомендують видаляти,

Водночас є важливе правило: кісточки не варто розколювати чи пошкоджувати. Експерт Oregon State University Extension пояснює, що всередині кісточок слив містяться сполуки, пов’язані з ціанідом, але приготування цілих, неушкоджених плодів не становить такої проблеми - ризик виникає саме при пошкодженні або подрібненні кісточки.

Тому для цього рецепта сливи можна класти в банки цілими, разом із кісточками, якщо вони не тріснуті та не пошкоджені. Перед заготівлею обов’язково переберіть плоди, добре їх вимийте та не використовуйте сливи з розколотими кісточками.

Для надійності під час домашнього консервування також варто дотримуватися перевірених технологій обробки. NCHFP окремо зазначає, що цілі сливи перед консервуванням можна проколоти виделкою з двох боків - це допомагає шкірці не лопатися під час обробки.