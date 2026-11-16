Канапки з хурмою та сиром: незвичайний перекус без світла за 5 хвилин (фото)

Інгредієнти

Гречаний хліб - 2 шматочки

Зернистий кисломолочний сир у вершках - 120 г

Вершковий сир - 40 г

Хурма - 40 г

Моцарела - 40 г

Зерна граната - 20 г

Мандариновий сік - 1 ч. л.

Час приготування: 5 хвилин.

Кількість: 2 канапки.

Спосіб приготування

Замішую сирну основу. У невеликій мисці змішую зернистий кисломолочний сир у вершках із крем-сиром. Додаю чайну ложку свіжого мандаринового соку та перемішую. Виходить ніжна сирна намазка з легкою цитрусовою ноткою. Нарізаю фрукти та сир. Хурму ріжу невеликими шматочками, а моцарелу — маленькими кружальцями. Формую канапки. Беру два шматочки гречаного хліба та розподіляю між ними сирну основу. Зверху викладаю нарізану хурму та моцарелу. Додаю останній штрих. Посипаю канапки зернами граната, які додають соковитості та приємної кислинки.

Канапки з хурмою, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Мені сподобалося, як у цьому рецепті поєдналися солодка хурма, ніжні солонуваті сири та свіжі фруктові акценти. При цьому хліб не потрібно підсмажувати, а всі інгредієнти можна використати одразу.

Такі канапки підійдуть для швидкого сніданку, перекусу або легкої закуски. Особливо зручно готувати їх під час відключень електроенергії, адже рецепт не потребує термічної обробки.

Харчова цінність однієї канапки:

Калорійність - 327 ккал

Білки - 16 г

Жири - 12,5 г

Вуглеводи - 36 г.

Алергени: молочні продукти (лактоза), можливий глютен залежно від складу гречаного хліба.