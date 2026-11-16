rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Бутерброды с хурмой и сыром: необычный перекус без света за 5 минут (фото)
Вкусно 16 ноября 2026, 18:01

Бутерброды с хурмой и сыром: необычный перекус без света за 5 минут (фото)

Для этой сладко-соленой закуски не понадобятся ни плита, ни духовка, ни другие электроприборы
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Девушка готовит бутерброды с хурмой (коллаж: Styler)
Поделиться:

Эти бутерброды сочетают в себе нежность трех видов сыра, сладость хурмы и кислинку граната. Поэтому это интересный способ разнообразить осенний рацион.

Как приготовить эту закуску, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

  • Гречневый хлеб - 2 кусочка
  • Зернистый творог в сливках - 120 г
  • Крем-сыр - 40 г
  • Хурма - 40 г
  • Моцарелла - 40 г
  • Зерна граната - 20 г
  • Мандариновый сок - 1 ч. л.

Время приготовления: 5 мин.

Количество: 2 бутерброда.

Способ приготовления

  1. Замешиваю творожную основу. В небольшой миске смешиваю зернистый кисломолочный творог в сливках с крем-сыром. Добавляю чайную ложку свежевыжатого мандаринового сока и перемешиваю. Выходит нежная творожная намазка с легкой цитрусовой ноткой.
  2. Нарезаю фрукты и творог. Хурму режу небольшими кусочками, а моцареллу - маленькими кружочками.
  3. Формирую бутерброды. Беру два кусочка гречишного хлеба и распределяю между ними творожную основу. Сверху выкладываю нарезанную хурму и моцареллу.
  4. Прибавляю последний штрих. Посыпаю бутерброды зернами граната, которые придают сочности и приятной кислинки.
Бутерброды с хурмой, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Мне понравилось, как в этом рецепте соединились сладкая хурма, нежные солоноватые сыры и свежие фруктовые акценты. При этом хлеб не нужно жарить, а все ингредиенты можно использовать сразу.

Такие бутерброды подойдут для быстрого завтрака, перекуса или легкой закуски. Особенно удобно готовить их при отключениях электроэнергии, ведь рецепт не требует термической обработки.

Пищевая ценность одного бутерброда:

  • Калорийность - 327 ккал

  • Белки - 16 г
  • Жиры - 12,5 г
  • Углеводы - 36 г.

Аллергены: молочные продукты (лактоза), возможен глютен в зависимости от состава гречишного хлеба.

Читайте также Маргарита Сичкарь рассказала о ухаживании Николая Тищенко и Никитася (видео) 16 ноября 2026, 17:36 Часы остановились во сне: толкование по сонникам Миллера, Карла Юнга и другим 16 ноября 2026, 17:09 Стас Шуринс объяснил, почему отказался выступать на новой "Фабриці зірок" 16 ноября 2026, 16:44 Алыча осенью: как поливать, удобрять и когда обрезать дерево 16 ноября 2026, 16:25 Замша, молочный и бежевый: как повторить осенний образ Любы из "Холостяка-15" (видео) 16 ноября 2026, 15:59
Больше интересного
Полезное Как избежать разводов на окнах: ошибки с моющим средством, водой и тряпками 16 ноября 2026, 15:33
Люди Возвращение "Танцюють всі" с Дорофеевой и Квитковой: названа дата премьеры нового сезона 16 ноября 2026, 14:31
Гороскопы Теневые периоды Венеры и Меркурия: астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 16-22 ноября 16 ноября 2026, 14:05
Вкусно Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото) 16 ноября 2026, 13:42
Полезное Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить 16 ноября 2026, 13:08