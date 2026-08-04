Ніжний абрикосовий пиріг за рецептом Ектора Хіменеса-Браво: готується дуже легко

Ектор зазначив, що абрикоси - один із головних смаків літа, який варто використати не лише для заготівель. За його словами, якщо звичайні свіжі фрукти чи варення вже набридли, варто спробувати саме такий варіант випічки.

Що потрібно для абрикосового пирога

Для приготування десерту знадобляться прості продукти, які легко знайти вдома або в найближчому магазині:

вершкове масло - 170 г;

яйця - 3 шт.;

ванільний цукор - 1 столова ложка;

цукор - 150 г;

йогурт - 170 г;

борошно - 280 г;

розпушувач - 10 г;

абрикоси - 1,5 кг;

тростинний цукор - 2-3 столові ложки для посипання.

Особливість цього рецепта - велика кількість фруктів. Саме абрикоси роблять пиріг соковитим і додають йому насиченого літнього смаку.

Як приготувати пиріг з абрикосами

Спочатку потрібно підготувати тісто. М’яке вершкове масло змішують із яйцями, ванільним цукром, звичайним цукром і йогуртом. Після цього поступово додають борошно та розпушувач і замішують однорідну масу.

Далі до тіста додають абрикоси. Їх потрібно попередньо помити, видалити кісточки та нарізати за бажанням. Фрукти варто перемішувати обережно, щоб вони не перетворилися на пюре.

Готову масу викладають у форму для випікання діаметром приблизно 28 см, застелену пергаментом. Зверху пиріг посипають тростинним цукром - він допоможе утворити красиву золотисту скоринку.

Випікати десерт потрібно при температурі 180 градусів близько 60 хвилин. Готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою: вона має виходити з тіста сухою.

Літній десерт без складних інгредієнтів

Такий пиріг підійде для сімейного чаювання, зустрічі з друзями або просто як спосіб використати сезонні абрикоси. Завдяки йогурту тісто виходить м’яким, а велика кількість фруктів додає йому соковитості.

Рецепти з сезонними продуктами часто стають фаворитами саме влітку - адже свіжі ягоди та фрукти дозволяють приготувати десерт без зайвих складнощів. Абрикосовий пиріг від Ектора Хіменеса-Браво - один із таких варіантів, який легко повторити навіть без великого кулінарного досвіду.

А ви пробували готувати такий пиріг? Діліться рецептом з подругою.