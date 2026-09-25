Пампушки з часником до борщу: простий покроковий рецепт за 30 хвилин

Що потрібно для пампушок

Для тіста знадобляться прості продукти, які легко знайти на будь-якій кухні. Кількість борошна може трохи відрізнятися залежно від його властивостей.

Для тіста:

300 мл теплого молока,

20 г свіжих дріжджів,

2 ст. л. цукру,

2 яйця,

2 ст. л. олії,

1 ч. л. солі,

приблизно 600 г борошна,

1 жовток для змащування.

Для часникової заправки:

невеликий пучок зелені,

3 зубчики часнику,

4 ст. л. олії,

сіль - за смаком.

Як приготувати пампушки

У теплому молоці розчиніть дріжджі та цукор. Додайте яйця й олію, перемішайте.

Поступово всипайте просіяне борошно та сіль. Замісіть м'яке тісто й вимішуйте його приблизно 10 хвилин. Воно має стати еластичним і перестати сильно липнути до рук.

Накрийте тісто та залиште приблизно на годину в теплому місці, щоб воно підросло.

Після цього змастіть руки невеликою кількістю олії та розділіть тісто на однакові частини. Сформуйте круглі пампушки й викладіть їх у форму, застелену пергаментом.

Змастіть поверхню жовтком і поставте в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте близько 30 хвилин, поки пампушки не стануть рум'яними.

Як зробити часникову заправку

Часник пропустіть через прес. Додайте дрібно нарізану зелень, олію та сіль, після чого добре перемішайте.

Готові пампушки дістаньте з духовки та, поки вони ще гарячі, щедро змастіть часниковою сумішшю.

Порада: не поспішайте подавати пампушки одразу після духовки - дайте їм кілька хвилин відпочити під рушником. Так вони залишаться м'якими, а часниковий аромат краще просочить верхній шар випічки.

Смачного!