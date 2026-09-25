Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут

Что нужно для пампушек

Для теста понадобятся простые продукты, легко найти на любой кухне. Количество муки может несколько отличаться в зависимости от его свойств.

Для теста:

300 мл теплого молока,

20 г свежих дрожжей,

2 ст. л. сахара,

2 яйца,

2 ст. л. масла,

1 ч. л. соли,

примерно 600 г муки,

1 желток для смазки.

Для чесночной заправки:

небольшой пучок зелени,

3 зубчика чеснока,

4 ст. л. масла,

соль – по вкусу.

Как приготовить пампушки

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте яйца и растительное масло, перемешайте.

Постепенно всыпайте просеянную муку и соль. Замесите мягкое тесто и перемешивайте его примерно 10 минут. Оно должно стать эластичным и перестать сильно липнуть в руки.

Накройте тесто и оставьте примерно на час в теплом месте, чтобы оно подросло.

После этого смажьте руки небольшим количеством масла и разделите тесто на равные части. Сформируйте круглые пончики и выложите их в форму, застеленную пергаментом.

Смажьте поверхность желтком и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока пампушки не станут румяными.

Как сделать чесночную заправку

Чеснок пропустите через пресс. Добавьте мелко нарезанную зелень, растительное масло и соль, после чего хорошо перемешайте.

Готовые пампушки достаньте из духовки и, пока они еще горячие, щедро смажьте чесночной смесью.

Совет: не спешите подавать пампушки сразу после духовки - дайте им несколько минут отдохнуть под полотенцем. Так они останутся мягкими, а чесночный аромат лучше пропитает верхний слой выпечки.

Приятного аппетита!