Японський картопляний салат із куркою: ситний, кремовий і з високим вмістом білка

Інгредієнти для соусу

Для ніжної та кремової заправки знадобиться кілька простих інгредієнтів. Саме соус робить цей салат особливо соковитим і додає йому легкої пікантності.

60 г знежиреного натурального грецького йогурту,

1 ст. л. жовтої або діжонської гірчиці,

2 ст. л. легкого майонезу,

60 мл молока,

1 ч. л. меду,

сіль - за смаком,

чорний мелений перець - за смаком,

пластівці чилі - за смаком,

1 ст. л. оцту - за бажанням.

Що потрібно для салату

Основу японського картопляного салату складають прості та ситні продукти. Картопля, яйця, курка та свіжий огірок добре поєднуються між собою і створюють збалансований смак.

3 невеликі картоплини,

3 яйця,

1/2 огірка,

1/4 склянки зеленої цибулі,

1 куряча грудка.

Як приготувати японський салат

Спочатку відваріть картоплю. Для невеликих картоплин достатньо приблизно 15-20 хвилин після закипання - вона має стати м'якою настільки, щоб легко проколюватися виделкою.

Окремо приготуйте яйця. Варіть їх близько 8 хвилин, щоб жовток залишився ніжним. Після варіння охолодіть яйця та очистіть їх.

Курячу грудку приготуйте зручним способом - відваріть або запечіть до готовності. Потім наріжте м'ясо невеликими шматочками.

Огірок тонко наріжте, зелену цибулю подрібніть.

Для заправки змішайте грецький йогурт, гірчицю, легкий майонез, молоко та мед. Додайте сіль, перець і пластівці чилі. За бажанням влийте трохи оцту - він додасть соусу легкої кислинки.

У велику миску перекладіть готову картоплю, яйця, огірок, зелену цибулю та курку. Додайте соус і все перемішайте.

Картоплю та яйця під час перемішування можна легко розім'яти виделкою. Саме це допоможе салату набути характерної кремової консистенції, водночас залишивши невеликі шматочки овочів та інших інгредієнтів.

Готовий салат можна подавати одразу або трохи охолодити в холодильнику.

Калорійність і БЖВ

За даними автора рецепта, одна порція (якщо розділити всю кількість на дві) містить приблизно:

475 ккал,

48 г білка,

41 г вуглеводів,

14 г жирів.

Калорійність може трохи змінюватися залежно від жирності молока, йогурту та майонезу, а також розміру картоплі та курячої грудки.