Японский картофельный салат с курицей: сытный, кремовый и с высоким содержанием белка
Японский картофельный салат отличается от привычного нам варианта не только составом, но и особой кремовой текстурой. Этот вариант можно приготовить из простых продуктов, а соус на основе греческого йогурта и легкой заправки майонезной делает его нежным, но не слишком тяжелым.
Styler со ссылкой на рецепт блогера raziyyz, опубликованный на странице в Instagram, в деталях расскажет, как приготовить легкий японский картофельный салат.
Ингредиенты для соуса
Для нежной и кремовой заправки понадобится несколько обычных ингредиентов. Именно соус делает этот салат особенно сочным и придает ему легкую пикантность.
- 60 г обезжиренного натурального греческого йогурта,
- 1 ст. л. желтой или дижонской горчицы,
- 2 ст. л. легкого майонеза,
- 60 мл молока,
- 1 ч. л. меда,
- соль - по вкусу,
- черный молотый перец - по вкусу,
- хлопья чили - по вкусу,
- 1 ст. л. уксуса - по желанию.
Что нужно для салата
Основу японского картофельного салата составляют простые и сытные продукты. Картофель, яйца, курица и свежий огурец хорошо сочетаются и создают сбалансированный вкус.
- 3 небольшие картофелины,
- 3 яйца,
- 1/2 огурца,
- 1/4 стакана зеленого лука,
- 1 куриная грудка.
Как приготовить японский салат.
Сначала отварите картофель. Для небольших картофелин достаточно примерно 15-20 минут после закипания - она должна стать мягкой настолько, чтобы легко прокалываться вилкой.
Отдельно приготовьте яйца. Варите их около 8 минут, чтобы желток остался нежным. После варки охладите и очистите яйца.
Куриную грудку приготовьте удобным способом - отварите или запеките до готовности. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками.
Огурец тонко нашинкуйте, зеленый лук измельчите.
Для заправки смешайте греческий йогурт, горчицу, легкий майонез, молоко и мед. Добавьте соль, перец и хлопья чили. По желанию влейте немного уксуса - он добавит соусу легкой кислинки.
В большую миску переложите готовый картофель, яйца, огурец, зеленый лук и курицу. Добавьте соус и перемешайте все.
Картофель и яйца во время перемешивания можно легко размять вилкой. Именно это поможет салату приобрести характерную кремовую консистенцию, одновременно оставив небольшие кусочки овощей и других ингредиентов.
Готовый салат можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.
Калорийность и БЖВ
По данным автора рецепта, одна порция (если разделить все количество на две) содержит примерно:
- 475 ккал,
- 48 г белка,
- 41 г углеводов,
- 14 г жиров.
Калорийность может немного изменяться в зависимости от жирности молока, йогурта и майонеза, а также размера картофеля и куриной грудки.
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