Японский картофельный салат с курицей: сытный, кремовый и с высоким содержанием белка

Ингредиенты для соуса

Для нежной и кремовой заправки понадобится несколько обычных ингредиентов. Именно соус делает этот салат особенно сочным и придает ему легкую пикантность.

60 г обезжиренного натурального греческого йогурта,

1 ст. л. желтой или дижонской горчицы,

2 ст. л. легкого майонеза,

60 мл молока,

1 ч. л. меда,

соль - по вкусу,

черный молотый перец - по вкусу,

хлопья чили - по вкусу,

1 ст. л. уксуса - по желанию.

Что нужно для салата

Основу японского картофельного салата составляют простые и сытные продукты. Картофель, яйца, курица и свежий огурец хорошо сочетаются и создают сбалансированный вкус.

3 небольшие картофелины,

3 яйца,

1/2 огурца,

1/4 стакана зеленого лука,

1 куриная грудка.

Как приготовить японский салат.

Сначала отварите картофель. Для небольших картофелин достаточно примерно 15-20 минут после закипания - она должна стать мягкой настолько, чтобы легко прокалываться вилкой.

Отдельно приготовьте яйца. Варите их около 8 минут, чтобы желток остался нежным. После варки охладите и очистите яйца.

Куриную грудку приготовьте удобным способом - отварите или запеките до готовности. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками.

Огурец тонко нашинкуйте, зеленый лук измельчите.

Для заправки смешайте греческий йогурт, горчицу, легкий майонез, молоко и мед. Добавьте соль, перец и хлопья чили. По желанию влейте немного уксуса - он добавит соусу легкой кислинки.

В большую миску переложите готовый картофель, яйца, огурец, зеленый лук и курицу. Добавьте соус и перемешайте все.

Картофель и яйца во время перемешивания можно легко размять вилкой. Именно это поможет салату приобрести характерную кремовую консистенцию, одновременно оставив небольшие кусочки овощей и других ингредиентов.

Готовый салат можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

Калорийность и БЖВ

По данным автора рецепта, одна порция (если разделить все количество на две) содержит примерно:

475 ккал,

48 г белка,

41 г углеводов,

14 г жиров.

Калорийность может немного изменяться в зависимости от жирности молока, йогурта и майонеза, а также размера картофеля и куриной грудки.