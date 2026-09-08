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Главная Вкусно Японский картофельный салат с курицей: сытный, кремовый и с высоким содержанием белка
Вкусно 08 сентября 2026, 15:27

Японский картофельный салат с курицей: сытный, кремовый и с высоким содержанием белка

Этот салат получается нежным, ароматным и одновременно достаточно легким
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Японский картофельный салат с курицей (коллаж: Styler)
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Японский картофельный салат отличается от привычного нам варианта не только составом, но и особой кремовой текстурой. Этот вариант можно приготовить из простых продуктов, а соус на основе греческого йогурта и легкой заправки майонезной делает его нежным, но не слишком тяжелым.

Styler со ссылкой на рецепт блогера raziyyz, опубликованный на странице в Instagram, в деталях расскажет, как приготовить легкий японский картофельный салат.

Ингредиенты для соуса

Для нежной и кремовой заправки понадобится несколько обычных ингредиентов. Именно соус делает этот салат особенно сочным и придает ему легкую пикантность.

  • 60 г обезжиренного натурального греческого йогурта,
  • 1 ст. л. желтой или дижонской горчицы,
  • 2 ст. л. легкого майонеза,
  • 60 мл молока,
  • 1 ч. л. меда,
  • соль - по вкусу,
  • черный молотый перец - по вкусу,
  • хлопья чили - по вкусу,
  • 1 ст. л. уксуса - по желанию.

Что нужно для салата

Основу японского картофельного салата составляют простые и сытные продукты. Картофель, яйца, курица и свежий огурец хорошо сочетаются и создают сбалансированный вкус.

  • 3 небольшие картофелины,
  • 3 яйца,
  • 1/2 огурца,
  • 1/4 стакана зеленого лука,
  • 1 куриная грудка.

Как приготовить японский салат.

Сначала отварите картофель. Для небольших картофелин достаточно примерно 15-20 минут после закипания - она должна стать мягкой настолько, чтобы легко прокалываться вилкой.

Отдельно приготовьте яйца. Варите их около 8 минут, чтобы желток остался нежным. После варки охладите и очистите яйца.

Куриную грудку приготовьте удобным способом - отварите или запеките до готовности. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками.

Огурец тонко нашинкуйте, зеленый лук измельчите.

Для заправки смешайте греческий йогурт, горчицу, легкий майонез, молоко и мед. Добавьте соль, перец и хлопья чили. По желанию влейте немного уксуса - он добавит соусу легкой кислинки.

В большую миску переложите готовый картофель, яйца, огурец, зеленый лук и курицу. Добавьте соус и перемешайте все.

Картофель и яйца во время перемешивания можно легко размять вилкой. Именно это поможет салату приобрести характерную кремовую консистенцию, одновременно оставив небольшие кусочки овощей и других ингредиентов.

Готовый салат можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

Калорийность и БЖВ

По данным автора рецепта, одна порция (если разделить все количество на две) содержит примерно:

  • 475 ккал,
  • 48 г белка,
  • 41 г углеводов,
  • 14 г жиров.

Калорийность может немного изменяться в зависимости от жирности молока, йогурта и майонеза, а также размера картофеля и куриной грудки.

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