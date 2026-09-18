Простий рецепт десерту з печивом "рибки" без випікання: як приготувати швидкий торт за 15 хв

Що потрібно для тортика "без заморочок"

Перед приготуванням підготуйте прості інгредієнти - більшість із них не потребує жодної попередньої обробки.

сметана 20%+ - 500 г,

варене згущене молоко - 4-5 ст. л.,

крекер "рибки" або хрустики - 500 г,

банан - за бажанням,

розчинна кава - 2 ч. л.,

вода - 1 ст. л..

Як приготувати "тортик без заморочок"

Сметану змішайте з вареним згущеним молоком до однорідної кремової маси.

Якщо хочете кавовий смак, розчиніть 2 чайні ложки розчинної кави в 1 столовій ложці води. Додайте її до крему та перемішайте.

У велику миску всипте крекер і залийте його сметанним кремом. За бажанням додайте нарізаний банан.

Добре перемішайте, щоб усі шматочки крекеру вкрилися кремом. Потім перекладіть масу у форму або миску, розрівняйте та поставте в холодильник на кілька годин, щоб десерт добре просочився.

Перед подачею торт можна прикрасити крихтою з крекеру, шоколадом або шматочками банана.

Маленький нюанс

Не поспішайте подавати десерт одразу після приготування. Чим довше він постоїть у холодильнику, тим краще крекер просочиться кремом і м'якшим стане торт.

Смачного!