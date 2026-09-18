Простой рецепт десерта с печеньем "рыбки" без выпечки: как приготовить быстрый торт за 15 мин

Что нужно для тортика "без заморочек"

Перед приготовлением подготовьте простые ингредиенты - большинство из них не нуждаются в предварительной обработке.

сметана 20%+ - 500 г,

вареное сгущенку - 4-5 ст. л.,

крекер "рыбки" или хрустики - 500 г,

банан - по желанию,

растворимый кофе - 2 ч. л.,

вода - 1 ст. л..

Как приготовить "тортик без заморочек"

Сметану смешайте с вареной сгущенкой до однородной кремовой массы.

Если хотите кофейный вкус, растворите 2 чайные ложки растворимого кофе в 1 столовой ложке воды. Добавьте ее в крем и перемешайте.

В большую миску всыпьте крекер и залейте его сметанным кремом. При желании добавьте нарезанный банан.

Хорошо перемешайте, чтобы все кусочки крекера покрылись кремом. Затем переложите массу в форму или миску, разровняйте и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы десерт хорошо пропитался.

Перед подачей торт можно украсить крошкой из крекера, шоколадом или баночками.

Маленький нюанс

Не торопитесь подавать десерт сразу после приготовления. Чем дольше он стоит в холодильнике, тем лучше крекер пропитается кремом и мягче станет торт.

Приятного аппетита!