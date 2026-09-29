Основа для торта Наполеон на газованій воді: рецепт на 8 коржів (відео)

Що потрібно для коржів

Цієї кількості тіста вистачить на 8 коржів діаметром близько 18,5 см:

вершкове масло - 250 г,

борошно - 350 г,

крижана газована вода - 75 мл,

жовтки - 2 шт.,

оцет - 1 ст. л..

Перед початком приготування масло та воду варто добре охолодити. Саме холод допоможе зберегти потрібну структуру тіста.

Як приготувати тісто

Борошно просійте у велику миску. Холодне вершкове масло натріть на великій тертці прямо в борошно.

Швидко перетріть усе руками до стану неоднорідної крихти. Не потрібно довго вимішувати масло з борошном - достатньо, щоб воно рівномірно розподілилося.

В окремій ємності змішайте жовтки, крижану газовану воду та оцет. Влийте суміш до борошна з маслом і швидко зберіть тісто в одну грудку.

Розділіть його на 8 приблизно однакових частин - орієнтовно по 85 г кожна. Сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.

Як випікати тонкі коржі

Діставайте тісто з холодильника по одній кульці. Розкачуйте її між двома аркушами пергаменту до тонкого пласта.

Виріжте коло діаметром приблизно 20 см. Під час випікання корж трохи зменшиться, тому готовий діаметр становитиме близько 18,5 см.

Обов'язково проколіть тісто виделкою по всій поверхні. Обрізки не викидайте - їх можна випікати разом із коржем, а потім подрібнити для посипання готового торта.

Випікайте при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин, доки корж не стане золотавим.

Готові коржі повністю охолодіть, а потім перемастіть улюбленим кремом. Після кількох годин просочування вони стануть ніжнішими, але збережуть приємну шарувату текстуру.

Смачного!