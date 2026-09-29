Основа для торта Наполеон на газировке: рецепт на 8 коржей (видео)

Что нужно для коржей

Этого количества теста хватит на 8 коржей диаметром около 18,5 см:

сливочное масло - 250 г,

мука - 350 г,

ледяная газировка - 75 мл,

желтки - 2 шт.,

уксус - 1 ст. л..

Перед началом приготовления масло и воду следует хорошо охладить. Конкретно холод поможет сохранить подходящую структуру теста.

Как приготовить тесто?

Муку просейте в большую миску. Холодное сливочное масло натрите на большой терке прямо в муку.

Быстро протрите все руками до состояния неоднородной крошки. Не нужно долго вымешивать масло с мукой - достаточно, чтобы оно равномерно распределилось.

В отдельной емкости смешайте желтки, ледяную газировку и уксус. Влейте смесь в муку с маслом и быстро соберите тесто в один комок.

Разделите его на 8 примерно одинаковых частей - ориентировочно по 85 г каждая. Сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час.

Как выпекать тонкие коржи

Доставайте тесто из холодильника по одному шарику. Раскатывайте ее между двумя листами пергамента до тонкого пласта.

Вырежьте круг диаметром примерно 20 см. При выпекании корж немного уменьшится, поэтому готовый диаметр составит около 18,5 см.

Обязательно проколите тесто вилкой по всей поверхности. Обрезки не выбрасывайте - их можно выпекать вместе с коржом, а затем измельчить для посыпания готового торта.

Выпекайте при 180 градусах примерно 5-7 минут, пока корж не станет золотистым.

Готовые коржи полностью охладите, а затем перемажьте любимым кремом. После нескольких часов пропитки они станут более нежными, но сохранят приятную слоистую текстуру.

Приятного аппетита!