Рецепт маринаду, який шукають усі: готуємо мариновані огірки "як із супермаркету"

Що покласти в банку для ідеального аромату

Секрет неперевершеного смаку ховається у правильному підборі спецій. На дно кожної чистої літрової банки необхідно покласти такий набір прянощів:

одну парасольку кропу з насінням;

5 горошин чорного перцю;

5 горошин духмяного перцю;

1 лавровий лист.

За бажанням можна додати трохи насіння гірчиці, яке додасть огіркам особливої пікантності та допоможе зберегти їхню щільну структуру. Після цього банку потрібно щільно заповнити попередньо вимитими огірками зі зрізаними кінчиками.

Пропорції секретного маринаду

Основа магазинних огірків криється у правильному співвідношенні солі та цукру. Для приготування маринаду на три літри чистої води вам знадобиться 100 грамів солі та 200 грамів цукру. Рідину треба довести до кипіння, щоб усі кристали повністю розчинилися.

Покроковий процес консервування

Гарячим маринадом акуратно залийте підготовлені банки з огірками та спеціями. Накрийте їх простерилізованими кришками, але не закручуйте. Поставте банки у велику каструлю з теплою водою для стерилізації.

Процес має тривати до моменту появи дрібних бульбашок усередині банки, які свідчать про те, що рідина прогрілася.

Після цього обережно дістаньте банки з окропу. Влийте в кожну літрову банку по дві столові ложки 9% оцту і одразу герметично закатайте.

Готову консервацію переверніть догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.