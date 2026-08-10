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Главная Вкусно Рецепт маринада, который ищут все: готовим маринованные огурцы "как из супермаркета"
Вкусно 10 августа 2026, 10:14

Рецепт маринада, который ищут все: готовим маринованные огурцы "как из супермаркета"

Как закрыть идеальные хрустящие огурцы, вкусные лучше магазинных
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как закрыть на зиму маринованные огурцы (фото: Консервация и Кулинария)
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Многие хозяйки годами ищут тот же рецепт маринованных огурцов, которые по вкусу и хрусту напоминали бы лучшие магазинные варианты. Идеальный баланс сладости, соли и приятной пикантности делает такую консервацию настоящим хитом на любом столе.

Теперь вам не нужно покупать готовые баночки в супермаркете, ведь приготовить настоящий кулинарный шедевр можно дома из свежего урожая. Рецептом делится Styler со ссылкой на Telegram-канал "Консервация и Кулинария".

Что положить в банку для идеального аромата

Секрет непревзойденного вкуса скрывается в правильном подборе специй. На дно каждой чистой литровой банки нужно положить следующий набор пряностей:

  • один зонтик укропа с семенами;
  • 5 горошин черного перца;
  • 5 горошин душистого перца;
  • 1 лавровый лист.

По желанию можно добавить немного семян горчицы, которые придадут огурцам особую пикантность и помогут сохранить их плотную структуру. После этого банку нужно плотно заполнить предварительно вымытыми огурцами со срезанными кончиками.

Пропорции секретного маринада

Основание магазинных огурцов кроется в правильном соотношении соли и сахара. Для приготовления маринада на три литра чистой воды вам понадобится 100 г соли и 200 г сахара. Жидкость следует довести до кипения, чтобы все кристаллы полностью растворились.

Пошаговый процесс консервирования

Горячим маринадом аккуратно залейте подготовленные банки с огурцами и специями. Накройте их простерилизованными крышками, но не закручивайте. Поставьте банки в большую кастрюлю с теплой водой для стерилизации.

Процесс должен продолжаться до момента появления мелких пузырьков внутри банки, свидетельствующих о том, что жидкость прогрелась.

После этого осторожно извлеките банки из кипятка. Влейте в каждую литровую банку по две столовые ложки 9% уксуса и сразу закатайте герметично.

Готовую консервацию переверните вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

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