Сирна запіканка з манкою за 45 хвилин: простий рецепт смачного сніданку (фото)

За основу я взяла рецепт сирної запіканки з Youtube-каналу "Готуй, смакуй". Я вирішила доповнити страву свіжим апельсином і чорним шоколадом. Таке поєднання не лише робить подачу яскравішою, а й додає смакового контрасту: цитрусова кислинка врівноважує солодкість сирної основи.

Інгредієнти для сирної запіканки

Кисломолочний сир 5-9% - 500 г.

Яйця - 3 шт.

Манна крупа - 60 г.

Сметана 15-20% - 60 г.

Цукор - 45 г.

Ванільний цукор - 10 г.

Розпушувач - 4 г.

Сіль - дрібка.

Вершкове масло для змащування форми - 10 г.

Для прикрашання:

Апельсин - 1 шт.

Чорний шоколад - 20 г.

Час випікання: 35-45 хвилин.

Температура: 170 градусів.

Форма: діаметром 20-22 см.

Кількість порцій: 4-6.

Як приготувати сирну запіканку

Крок 1. Готую сирну основу

Спочатку викладаю кисломолочний сир у глибоку миску. Додаю яйця, сметану, звичайний і ванільний цукор, а також дрібку солі.

Усі інгредієнти збиваю занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції. Це допомагає позбутися великих сирних грудочок і зробити готову запіканку ніжнішою.

Крок 2. Додаю манну крупу

До підготовленої сирної маси всипаю манку та розпушувач. Ретельно перемішую лопаткою, щоб сухі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Після цього залишаю суміш приблизно на 15-20 хвилин. За цей час манка вбирає частину вологи, набухає та робить масу густішою.

Крок 3. Підготовлюю форму

Поки манка набухає, розігріваю духовку до 170 градусів.

Форму для випікання змащую вершковим маслом, після чого перекладаю в неї сирну суміш. Поверхню акуратно розрівнюю лопаткою.

Крок 4. Випікаю запіканку

Ставлю форму на середній рівень духовки та випікаю приблизно 35-45 хвилин у режимі верхнього та нижнього нагрівання.

Орієнтуюся на консистенцію: краї запіканки повинні бути стійкими, а середина - ніжною, але вже не рідкою.

Намагаюся не перетримувати страву в духовці, адже через надмірне випікання сирна маса втрачає вологу та стає щільною.

Крок 5. Прикрашаю апельсином і шоколадом

Готову запіканку залишаю у формі приблизно на 10-15 хвилин, щоб вона трохи охолола.

Тим часом очищаю апельсин, розділяю його на часточки та за можливості прибираю грубі білі плівки. Чорний шоколад натираю на дрібній тертці.

Апельсинові часточки викладаю по колу на поверхні запіканки, а в центр додаю шоколадну стружку.

Саме таке оформлення я обрала для своєї страви: соковитий апельсин додає свіжості, а шоколад добре поєднується з ніжною сирною основою.

Сирна запіканка з манкою, апельсином і шоколадом (фото: Остапова Анастасія)

Що допоможе зробити сирну запіканку ніжною

Головний нюанс у приготуванні сирної запіканки - вологість кисломолочного сиру. Якщо він надто сухий, страва може вийти щільною. Якщо ж у сирі забагато сироватки, готова запіканка гірше триматиме форму.

Тому перед приготуванням я раджу звернути увагу на кілька деталей:

Консистенція сиру. Зернистий сир краще перетерти або збити блендером, а надлишок сироватки - відцідити.

Кількість манки. Не варто додавати більше крупи лише для того, щоб зробити масу густішою. Під час набухання вона сама вбирає частину вологи.

Температура духовки. За помірного нагрівання сирна маса пропікається рівномірніше, без надто сухих країв.

Час охолодження. Щойно спечена запіканка залишається ніжною, тому перед нарізанням їй потрібно дати трохи охолонути.

Як подавати та зберігати запіканку

Найбільше мені подобається подавати запіканку трохи теплою. У такому вигляді сирна основа залишається м'якою, а шоколадна стружка злегка підтає від її поверхні.

За бажанням апельсин можна замінити мандаринами, ягодами або іншими сезонними фруктами. Якщо хочеться менш солодкого варіанта, кількість цукру можна зменшити, а для подачі використати натуральний йогурт.

Готову запіканку після охолодження варто зберігати в закритому контейнері в холодильнику за температури не вище 4 градусів до трьох діб. Фрукти та шоколад краще додавати безпосередньо перед подачею.

Алергени: молоко та молочні продукти, яйця, глютен (пшениця). Шоколад також може містити сою та горіхи.